"Il tuo Corgi come fa i bisogni in aereo?", la tiktoker finalmente risponde alla domanda

I Corgi sono cani dall'aspetto molto buffo. La proprietaria di un esemplare di questa razza è stata bombardata di domande su come facesse il cane a espletare i propri bisogni a bordo dell'aereo. Ecco come ha risposto la tiktoker.

Negli ultimi venti anni, in Italia c'è stato un netto aumento di razze canine dall'aspetto molto singolare, provenienti dall'estero. Una delle più apprezzate è sicuramente quella del Corgi, cane originario dal Galles. I Corgi hanno corpi allungati e zampe corte, orecchie a punta e una sorta di sorriso sempre stampato sul volto. La loro taglia è generalmente piccola o media, dunque non è perfetto come cane da guardia. Per quanto riguarda la compagnia, invece, è uno dei migliori: per quanto testardo, è anche intelligente, affettuoso e reattivo, oltre che facile da addomesticare.

A renderlo unico è l'assenza (o quasi) di coda: alcuni esemplari ce l'hanno cortissima, altri pressoché inesistente. Il mantello è piuttosto folto ed ha bisogno di cure costanti, ma è estremamente piacevole al tatto. Come tutti i cani, il Corgi ama il cibo, ma essendo piuttosto tozzo, tende a ingrassare velocemente e, dunque, il suo padrone dovrà prestare attenzione. Un Corgi può essere anche cane da accompagnamento. Una donna inglese ne possiede uno che riesce a viaggiare liberamente in aereo con lei proprio perché è addestrato, più nello specifico come cane di supporto ai medici. In inglese si chiama service dog.



Il Corgi e i bisognini: il dilemma esistenziale di un utente di TikTok

La sua padrona fa parte di quella categoria di persone che creano un profilo TikTok ai propri cani (esistono davvero). Winston - questo il suo nome - è presente come 'Worldwide Winston' sul social cinese. Alcuni video hanno raggiunto anche 5 milioni di visualizzazioni e inevitabilmente si è scatenata la curiosità di alcuni utenti. Uno, in particolare, ha chiesto dieci volte in dieci video diversi come fa il Corgi a espletare i propri bisogni a bordo di un aereo in prima classe, visto che ha visitato numerosi paesi stranieri al di fuori del Regno Unito. Alla fine, la padrona ha risposto, con questo video (traduzione nel paragrafo successivo):

"È il video che tutti aspettavate ed è la domanda che ricevo più spesso: il mio cane come fa i bisogni sull'aereo? Ecco la spiegazione: nel giorno del viaggio, lo faccio mangiare meno e lo faccio stancare di più, portandolo a fare passeggiate e dandogli la possibilità di fare i bisognini fuori casa. Poi quando siamo in aeroporto, cerco l'area dedicata ai cani e lo porto in bagno prima di salire a bordo. Durante il volo, dorme per la maggior parte del tempo e gli do poca acqua e poco cibo. Una volta atterrati, gli faccio fare i bisogni e gli do da mangiare. Quindi, ecco a voi: Winston non fa cacca in aereo!", è la risposta della padrona dell'amabile Corgi che può viaggiare in aereo e spesso lo fa in prima classe.

