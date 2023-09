Campania, nelle acque di Napoli compare qualcosa di inaspettato! "È arrivato anche qua": la testimonianza di un TikToker è virale

Campania, a Napoli - precisamente nelle acque della zona di Mergellina, è apparso qualcosa di inaspettato: ecco di che si tratta

"Ragazzi è arrivato anche qua, il granchio blu. Mergellina, è arrivato anche qua. Lo vedete? Siamo rovinati, è arrivato", così si apre il video del TikToker Rosario (@ogas1010) che mostra proprio l'animale marino di cui più si è discusso quest'estate. Il content creator non nasconde una certa preoccupazione in merito, considerando che la specie in questione non dovrebbe essere nelle nostre acque.

Infatti, il granchio blu, scientificamente noto come Callinectes sapidus, è una specie di granchio originaria delle acque dell'Atlantico occidentale, ed è particolarmente comune lungo le coste degli Stati Uniti orientali e del Golfo del Messico. Il suo nome comune, "granchio blu", deriva dal colore azzurro acceso delle sue chele, che spesso lo rendono facilmente riconoscibile. Sebbene esso sia una specie affascinante e importante per gli ecosistemi marini, è fondamentale considerare anche la sua pericolosità e i motivi per i quali i pescatori di tutt'Italia - da quando è comparso anche nei nostri mari, sono parecchio allarmati.

Campania, anche a Napoli spunta il granchio blu: ecco quali sono i rischi

Vi sono varie ragioni per considerare il granchio blu un problema. In primo luogo, questo animale è noto per il suo comportamento territoriale e aggressivo, soprattutto quando si tratta di difendere il proprio rifugio o il cibo. Le sue chele robuste e ben sviluppate possono pizzicare con forza e causare ferite dolorose. Perciò, quando si maneggia il crostaceo in questione, è importante farlo con attenzione per evitare lesioni. Al di là di questo problema - che sarebbe risolvibile semplicemente non pescandolo, il granchio blu è considerato una specie invasiva. La sua capacità di adattarsi a una varietà di habitat marini e la sua rapida crescita possono portare a sconvolgimenti negli ecosistemi locali. Ad esempio, la sua predazione aggressiva su molluschi e piccoli invertebrati può influire negativamente sulla biodiversità locale.

Inoltre, il granchio blu è visto come una minaccia per le industrie di pesca e la raccolta di molluschi. La sua presenza abbondante può danneggiare le reti da pesca e danneggiare gli impianti di ostriche, causando perdite economiche. L'animale può anche portare con sé parassiti e malattie che possono influire sulla salute di altre specie marine. Questo potrebbe avere ulteriori impatti a catena sull'ecosistema marino.

Nonostante queste considerazioni sulla pericolosità del granchio blu, è importante sottolineare che questa specie svolge un ruolo cruciale negli ecosistemi marini. Come predatore, contribuisce a mantenere l'equilibrio delle popolazioni di altre specie marine. Resta indubbio il fatto che sia importante monitorare attentamente la presenza e la diffusione di questa specie e adottare pratiche di pesca responsabili per garantire la sua conservazione e la sostenibilità delle risorse marine.

LEGGI ANCHE: Toscana, vanno al ristorante e pubblicano lo scontrino: "Quanto si spende vicino Livorno per mangiare bene"