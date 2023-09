Toscana, vanno al ristorante e pubblicano lo scontrino: "Quanto si spende vicino Livorno per mangiare bene"

Toscana, vanno a Collesalvetti (provincia di Livorno) al ristorante e mostrano sui social lo scontrino: ecco quanto hanno speso in quattro

Collesalvetti, un affascinante comune situato nella regione della Toscana, è una destinazione culinaria che merita sicuramente di essere esplorata. Questa pittoresca località offre una cucina che incarna il meglio della tradizione culinaria toscana, con piatti che celebrano ingredienti locali di alta qualità e sapori autentici. Uno dei cibi più iconici del posto è la ribollita, una zuppa rustica preparata con pane raffermo, cavolo nero, fagioli cannellini, pomodori e aromi freschi come rosmarino e salvia. La pietanza è un esempio perfetto della cultura contadina locale.

Un'altra specialità toscana che si può gustare a Collesalvetti è la bistecca alla fiorentina. Questo piatto prevede una grossa fettina di carne di manzo, tipicamente chianina, cotta alla griglia e servita al sangue. È un piatto robusto e succulento che incarna la passione della regione per la carne di alta qualità. Anche la pasta è un elemento essenziale della cucina in Toscana, e si possono assaporare piatti come i pici, una specie di spaghetti spessi, spesso conditi con sughi a base di pomodoro e pecorino. I tortelli maremmani, ripieni di ricotta e spinaci, sono un'altra delizia da non perdere.

La Toscana è famosa pure per i suoi formaggi e salumi. Il pecorino, un formaggio a pasta dura fatto con latte di pecora, è spesso consumato con miele o confetture. I salumi come il prosciutto toscano e la finocchiona, un salame insaporito con semi di finocchio selvatico, sono deliziosi accompagnamenti per un aperitivo o un antipasto. Per concludere un pasto in stile toscano, non c'è niente di meglio di un bicchiere di vino locale. La regione è rinomata per la produzione di vini di alta qualità, come il Chianti, il Brunello di Montalcino e il Vino Nobile di Montepulciano, che sono perfetti per accompagnare i piatti locali. Infine, non si può lasciare Collesalvetti senza assaporarne i dolci: i cantucci e le schiacciate alla fiorentina sono deliziose. Ma quanto costa mangiare tutto questo?

Toscana, in provincia di Livorno per una cena si spendono...

In conclusione, le attrazioni culinarie di Collesalvetti in Toscana rappresentano un viaggio nei sapori autentici della regione. La cucina semplice, ma ricca di gusto, e l'uso di ingredienti di alta qualità sono il segreto di questa straordinaria esperienza gastronomica. Come in tutte le città italiane, per ciò che concerne i costi mangiando al ristorante, la spesa può essere più o meno importante, a seconda della location e delle pietanze scelte.

Ad esempio, su Facebook è comparso uno scontrino che per quattro persone di sera a cena a Collesalvetti segna 440 euro di spesa. L'autore del post segnala che hanno mangiato un entrée offerto di pecorino su cracker, un antipasto misto per due persone, tre tartare di carne (con pistacchio, cipolle caramellate e tartufo di stagione), fiori di zucca fritti, una porzione e mezzo di risotto zucca e porcini, una porzione e mezzo di risotto affumicato alla nocciola con tartare di vicciola, una bistecca razza spagnola da 1.3kg accompagnata da patate arrosto, un predessert offerto di mousse di Nutella, una porzione di crema calda in tazza con frutta e pasticceria secca, due sfere di cioccolata con gelato al pistacchio, wafer e croccante sciolte con crema inglese calda, una cheescake di brie rivisitato.

Da bere, invece, il quartetto ha assaporato, oltre a un caffè doppio, una bottiglia di Nero d'Avola, tre bottiglie d'acqua San Bernardo e un calice di Oro di Caiarossa. Insomma, per la quantità di cibo e bevande assunte il prezzo di 110 euro a persona sembrerebbe ampiamente giustificato.

