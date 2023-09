Gemelli si scambiano il passaporto ai controlli di sicurezza dell'aeroporto: com'è andata a finire

La vita di due gemelli omozigoti può essere molto interessante. Due fratelli hanno provato a passare il controllo di sicurezza all'aeroporto scambiandosi i passaporti. Come sarà andata a finire?

Quanto sono 'comuni' i parti gemellari? Secondo la letteratura scientifica, le probabilità di una gravidanza doppia per una donna è di 1/80; tale frequenza si riduce esponenzialmente all'aumentare del numero degli embrioni. Molto più rare sono le gravidanza trigemine: in maniera spontanea le probabilità sono di 1 su 10.000, mentre con tecniche di fecondazione assistita si può aumentare esponenzialmente la probabilità che ciò avvenga. Al mondo esistono gemelli omozigoti ed eterozigoti: i primi sono pressoché identico l'uno con l'altro, mentre i secondi si assomigliano, pur conservando alcune differenze sul piano estetico.

Com'è la vita di due gemelli omozigoti? Ci sono sia vantaggi che svantaggi. Uno dei vantaggi più evidenti è quello di sviluppare un rapporto davvero speciale con il proprio fratello o la propria sorella e avere un compagno di giochi per tutta l'infanzia. Per i genitori, talvolta, avere dei gemelli può essere vantaggioso dal punto di vista economico: possono condividere una stanza da letto e indossare gli stessi vestiti. Non mancano gli svantaggi: spesso le altre persone possono confondersi e non riuscire a capire esattamente chi delle due persone hanno davanti. Crescendo, i gemelli possono avere poca privacy e spesso avere un eccessivo coinvolgimento nella vita dell'altro.

Gemelli si scambiano il passaporto ai controlli di sicurezza: come va a finire

I Neffati Brothers sono due gemelli molto seguiti su TikTok. La cosa curiosa è che, per essere davvero identici, hanno anche gli stessi tatuaggi. Come prevedibile, sul social cinese condividono molti video della loro vita in costante contatto, spesso in chiave ironica. Poche ore fa, hanno fatto un esperimento molto curioso: cosa succede se due gemelli si scambiano il passaporto in aeroporto e provano a passare i controlli di sicurezza? Prendendo spunto da altri tiktoker gemelli, hanno replicato l'esperimento. Come sarà andata a finire? Ecco il video diventato virale in meno di 24 ore:

Come si può vedere, il primo dei gemelli si spaventa quando scopre che c'è un controllo extra, della sua impronta digitale; pur non avendo la stessa identica del fratello, riesce comunque a passare i controlli di sicurezza. Insomma, ha funzionato! Due gemelli omozigoti, in teoria, possono scambiarsi i passaporti in aeroporto e passare senza problemi i controlli. Nei commenti, gli autori del video sostengono che questa è "la cosa più spaventosa" mai fatta insieme. Alcuni commentatori sostengono che il rilevatore abbia registrato le loro impronte digitali e non le abbia 'controllate'. D'ora in poi, quindi, dovranno scambiarsi le identità ogni volta che vanno in un aeroporto dove c'è la rilevazione delle impronte digitali?

