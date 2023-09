Marche, va al ristorante a Spinetoli e mostra lo scontrino: "Ecco quanto abbiamo speso in tre"

Marche, tre persone si recano a Spinetoli (provincia di Ascoli Piceno) al ristorante e pubblicano lo scontrino su Facebook: ecco quanto hanno speso in tre

Spinetoli, un pittoresco comune situato nelle affascinanti colline marchigiane, è un vero paradiso per gli amanti della cucina tradizionale italiana. Questa piccola gemma delle Marche offre una vasta gamma di attrazioni culinarie che riflettono la ricca tradizione gastronomica della regione. Una delle specialità più celebri del posto è l'olio d'oliva extravergine. Le zone circostanti sono coperte da rigogliosi uliveti, e l'olio prodotto qui è rinomato per la sua alta qualità e il suo sapore unico. Gli amanti di questo 'liquido dorato' non possono fare a meno di gustare una varietà di piatti preparati con esso, che vanno dalla bruschetta all'olio extravergine ai condimenti per la pasta fresca fatta a mano.

La cucina di Spinetoli è caratterizzata da piatti a base di carne di alta qualità. Il maiale è uno degli ingredienti principali di molte preparazioni, come la porchetta, un gustoso arrosto di maiale condito con erbe aromatiche e spezie. Le salsicce locali sono un'altra prelibatezza da non perdere, spesso servite con contorni di verdure fresche o fagioli. Nonostante si tratti di un comune di dimensioni ridotte, la sua vicinanza al mare offre anche l'opportunità di godere di delizie a base di pesce fresco. I ristoranti della zona servono piatti come zuppa di pesce, calamari fritti e risotti ai frutti di mare, che soddisfano pure i palati più esigenti.

Le Marche sono conosciute anche per la loro pasta fatta a mano, e Spinetoli non fa eccezione. Qui è possibile assaporare piatti come le tagliatelle all'uovo, i ravioli ripieni di ricotta e spinaci e le lasagne, tutti preparati con grande maestria e serviti con salse ricche e gustose. Non si può parlare della cucina locale senza menzionare pure i formaggi. La regione marchigiana è famosa per il pecorino e il caciofiore, che vengono spesso serviti con miele locale o conserve fatte in casa. Per concludere, Spinetoli rappresenta un'autentica esperienza gastronomica per chiunque ami la cucina tradizionale italiana. Ma quanto si spende qui andando al ristorante?

Marche, in tre al ristorante a Spinetoli per due antipasti e una fiorentina spendono...

A Spinetoli le prelibatezze a base di olio d'oliva, carne, pesce fresco, pasta fatta a mano e formaggi locali offrono un'ampia varietà di sapori autentici che deliziano il palato. Questo pittoresco comune nelle Marche è un luogo da visitare per scoprire il cuore della cucina italiana e lasciarsi conquistare dai suoi aromi e sapori unici. E per quanto riguarda il portafogli, come in tutte le città del nostro Paese, esistono locali più o meno cari (d'altro canto, è anche molto soggettivo stabilire cosa lo sia e cosa no).

Ad esempio, su Facebook è spuntato uno scontrino di Spinetoli che segna per tre persone una spesa di 127 euro. Tale prezzo (di circa 42,30 euro a persona) è per un antipasto intero per due, una porzione di olive ascolane, una fiorentina da 1.800 grammi servita con insalate e patate al forno (solo per questo cibo sono stati spesi 90 euro), mezzo litro di Sangiovese e due bottiglie d'acqua.

