Napoli, cenano in due alla famosa pizzeria e mostrano lo scontrino: "Ecco quanto abbiamo speso"

Napoli, due persone cenano insieme in una famosa pizzeria e mostrano lo scontrino sui social: ecco la spesa effettuata per due pizze, un'acqua e una birra

Mangiare la pizza a Napoli è molto più di un pasto. È un'esperienza culinaria e culturale che affonda le radici nella storia e nella tradizione di questa affascinante città italiana. Il cibo in questione è considerato da molti il migliore al mondo, ed è diventato un'icona gastronomica riconosciuta a livello globale. La "pizza margherita," chiamata così in onore della regina Margherita di Savoia, che la assaggiò nel 1889, è quella per eccellenza più amata. D'altra parte, è una semplice delizia, preparata con pochi ingredienti di alta qualità: pomodoro, mozzarella di bufala, basilico, olio d'oliva e sale. La sua semplicità mette in risalto i sapori freschi e autentici degli ingredienti.

Un altro aspetto unico dell'esperienza di mangiare la pizza a Napoli è il forno a legna nel quale essa viene cotta a temperature molto elevate. Questo metodo conferisce al cibo protagonista di quest'articolo la sua caratteristica crosta sottile e soffice con cornicione alto e bruciato. Molti partenopei considerano la pizza una questione seria, e la competizione tra le pizzerie è feroce. Ogni locale cerca di distinguersi per la qualità degli ingredienti, la perfezione della cottura e il sapore unico. Il verace maestro pizzaiolo (veraio) è una figura rispettata nel capoluogo campano, essendo la preparazione della pizza un'arte.

Mangiare la pizza a Napoli è molte volte un'esperienza informale. Le pizzerie sono spesso affollate e rumorose, con tavoli condivisi tra i clienti, il che crea un'atmosfera vivace e conviviale, senza contare che generalmente arriva tagliata in spicchi e viene pertanto mangiata con le mani, seguendo la tradizione napoletana. Ovviamente, non c'è modo migliore di accompagnare una margherita o marinara che con una birra fresca o una bevanda analcolica locale. Ma quanto si spende per mangiare questo delizioso piatto?

Napoli, il conto di una delle migliori pizzerie per due persone: ecco la spesa a quanto ammonta

In sintesi, mangiare la pizza a Napoli è un'esperienza culinaria autentica e coinvolgente che permette di immergersi nella cultura e nella tradizione di questa affascinante città. La pizza è molto di più di un semplice pasto; è un simbolo della città e dell'Italia, che incarna la passione per il cibo, la qualità degli ingredienti e la maestria nella preparazione. In tal senso esistono pizzerie storiche come quella in cui hanno cenato i due protagonisti di oggi. Proprio loro hanno pubblicato lo scontrino su Instagram.

Ebbene, la spesa complessiva è di 27 euro. Scendendo nel dettaglio l'ordine è stato di una margherita, un'altra pizza, una birra e una bottiglia d'acqua. I prezzi rientrano nella norma considerando il periodo di rincari in cui ci ritroviamo. Per 13,50 il pasto si può dire più che completo (anche perché una pizza, per quanto leggera e ben fatta), resta un alimento abbastanza pesante da digerire.

LEGGI ANCHE: Mucca si avvicina all'acqua, ma non per bere o lavarsi: quello che fa è surreale