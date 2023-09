Monte Faito, va al ristorante e pubblica la ricevuta: "Per due antipasti, primi, acqua e vino ho speso..."

Va al ristorante sul Monte Faito e mostra lo scontrino sui social: ecco quanto ha speso per un pranzo in due

Il Monte Faito è una maestosa montagna situata nella regione italiana della Campania, vicino alla costiera amalfitana e alla città di Sorrento. Questo luogo offre un'ampia gamma di attrazioni naturali e tradizioni culinarie che lo rendono un luogo affascinante da visitare. Esso è un paradiso per gli amanti delle attività all'aria aperta. Numerosi sentieri ben segnalati attraversano la montagna, offrendo panorami spettacolari sulla baia di Napoli e la costiera amalfitana. Gli escursionisti possono godere di una varietà di percorsi adatti a tutti i livelli di esperienza.

L'altopiano del Monte Faito offre una vista panoramica unica sulla baia di Napoli, sul Vesuvio e sul Golfo di Salerno. La vista al tramonto è particolarmente suggestiva e indimenticabile. La montagna è ricoperta da una lussureggiante vegetazione mediterranea, con boschi di castagni, faggi e pini. È anche possibile avvistare una varietà di specie animali, tra cui uccelli rapaci e piccoli mammiferi. La cima in questione fa parte del Parco Regionale dei Monti Lattari ed è stato dichiarato riserva naturale. Ciò contribuisce a proteggere l'ambiente naturale e offre molte opportunità per l'osservazione della flora e della fauna. Per coloro che preferiscono evitare lunghe camminate, c'è una teleferica che collega il centro di Castellammare di Stabia all'altopiano del Monte Faito. Questa è un'opzione comoda per raggiungere l'area panoramica senza fatica.

Per quanto concerne i cibi tipici del Monte Faito, essi sono principalmente prodotti caseari, come formaggi deliziosi, tra cui la mozzarella di bufala e il provolone del Monaco. Questi sono spesso serviti con insalate fresche e pomodori locali. Ovviamente anche qui si possono mangiare piatti regionali come la pasta al pomodoro, la pizza napoletana, il pesce fresco del Golfo di Napoli e il famoso limone di Sorrento, utilizzato in molti dessert e bevande. Ma che costo ha tutto questo?

Monte Faito, lo scontrino del ristorante: "Ecco quanto abbiamo speso in due"

In definitiva, il Monte Faito è una destinazione straordinaria per gli amanti della natura, con le sue magnifiche attrazioni naturali e i sentieri panoramici. Allo stesso tempo, offre l'opportunità di esplorare le delizie culinarie della Campania, una regione nota per la sua cucina eccezionale e i suoi prodotti di alta qualità. Una visita in questa zona offre un'esperienza completa per i sensi, che unisce la bellezza della natura alla ricca tradizione culinaria italiana.

Così la pensa anche colui che ha pubblicato uno scontrino di 49 euro per due persone. La ricevuta segna un tagliere con salumi, una porzione di provolone del Monaco, un piatto di candele alla genovese, uno di scialatielli ai porcini, una bottiglia d'acqua e una di vino. Insomma, la spesa, a persona, è stata di 24,50 euro.

