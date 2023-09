Campania, va al bar a Capri e pubblica lo scontrino: "Quei soldi mi bastavano per i caffè di un mese!"

Campania, si reca in un bar di Capri e mostra lo scontrino sui social asserendo che i soldi spesi gli sarebbero bastati per un mese e mezzo di caffè

Capri, situata nel Golfo di Napoli, è indubbiamente una delle isole più affascinanti e iconiche del Mediterraneo. La sua bellezza naturale, la cultura vibrante e l'atmosfera unica attirano visitatori da tutto il mondo. Tuttavia, è importante sottolineare che l'isola può essere un luogo costoso da visitare. Essa è famosa per le sue viste panoramiche spettacolari. Dalle scogliere a strapiombo sul mare di Marina Piccola ai giardini di Augusto con vista su Faraglioni, l'isola offre paesaggi straordinari che valgono ogni centesimo speso per visitarla. La città della Campania vanta anche una vasta gamma di hotel e ville di lusso, che possono avere tariffe elevate. Tuttavia, queste strutture spesso offrono servizi e comfort eccezionali che rendono il soggiorno memorabile.

La cucina di Capri è rinomata per la sua qualità e autenticità. I ristoranti qui servono piatti deliziosi preparati con ingredienti locali, ma possono avere prezzi elevati. Il vino locale, come il celebre "Lacryma Christi," è anche una delizia da gustare. L'isola è un paradiso anche per gli amanti dello shopping di lusso. Boutique di alta moda, gioiellerie e negozi di souvenir di qualità offrono una vasta gamma di prodotti, ma il loro costo può essere considerevole. Arrivare a Capri può richiedere un viaggio in traghetto o in aliscafo da Napoli o Sorrento, e i biglietti anche in questo caso, non hanno un prezzo bassissimo, e una volta sull'isola, il trasporto locale tramite funicolare o taxi può aggiungere ulteriori spese.

Durante la stagione turistica estiva, Capri è particolarmente affollata, il che può influenzare i prezzi dei servizi e delle attività. Prenotare in anticipo può essere una strategia per ottenere tariffe più convenienti. Lo stesso vale per le varie escursioni e attività, come gite in barca per visitare le grotte marine o escursioni a piedi lungo i sentieri panoramici. Queste esperienze possono essere fantastiche, ma possono comportare costi aggiuntivi. Ma quanto si spende, in sostanza, per fare colazione su una delle isole più belle della Campania?

Campania, il costo di una colazione a Capri: TikToker mostra lo scontrino

In sintesi, Capri è un luogo di bellezza straordinaria e offre un'esperienza di viaggio indimenticabile. Tuttavia, è importante essere consapevoli delle spese potenzialmente elevate associate alla visita di questa splendida isola, e pianificare di conseguenza per godere appieno di tutto ciò che essa ha da offrire. Un TikToker, al contrario, è rimasto sorpreso dal costo di una colazione al bar.

Seduto nel posto in questione con altri cinque amici, hanno consumato 6 cornetti, 3 caffè, un cappuccino e due latte macchiato. La cifra spesa per tutto ciò è stata di 78 euro totali, ovvero 13 euro a persona. Così, lo stesso influencer commenta la propria esperienza asserendo: "Quei soldi mi bastavano per i caffè di un mese e mezzo".

