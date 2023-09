Ordina un Prosecco su un volo Ryanair e mostra lo scontrino (virtuale): "Visto che lo fanno tutti..."

Bere e mangiare in aeroporto o in aereo costa. Una donna italiana ha acquistato un Prosecco a bordo di un volo Ryanair ed ha mostrato lo scontrino (virtuale) sui social: il prezzo non è super conveniente.

Mancano pochi giorni alla fine dell'estate. Il 2023 verrà ricordato come l'anno degli scontrini pubblicati sui social. Non che negli anni scorsi nessuno lo facesse, ma negli ultimi tre mesi è nata una vera e propria moda, a seguito di alcuni casi clamorosi. Si può dire che l'apripista sia stato il bar che ha chiesto 2€ extra per tagliare un toast (e fornire un altro piattino). Pochi giorni dopo è successo qualcosa di molto simile in un ristorante, dove una madre si è trovata un extra di 2€ sullo scontrino dopo aver chiesto un piattino per sua figlia, affinché potesse assaggiare la pasta con il pesto.

È stata anche la prima estate di sempre in cui le compagnie low cost spesso non sono riuscite a tenere fede al proprio nome. Per via dell'aumento dell'inflazione e soprattutto del caro carburanti, trovare un biglietto di sola andata dall'Italia verso una città europea qualsiasi a meno di 30€ è diventato difficilissimo. Pochi anni fa si riusciva a volare a Berlino o a Barcellona con 10 o 15€ se si prenotava con largo anticipo e si partiva in un giorno infrasettimanale (magari a un orario non comodissimo). La stessa Ryanair, tramite il CEO Micheal O'Leary, la scorsa primavera ha fatto sapere che l'epoca delle offerte pazze a meno di 10€ è finita, per via del caro vita e (soprattutto) del prezzo crescente dei carburanti.

Ryanair, lo scontrino (virtuale) del Prosecco a bordo

Tra mille difficoltà, Ryanair continua a proporre voli (sola andata) che partono da un minimo di 24,99€. Da sempre, le compagnie low cost provano a guadagnare extra sostanziosi tramite la vendita di cibo, bevande e altri oggetti a bordo (profumi e gratta e vinci in particolare). Al contempo, quasi tutti i beni alimentari hanno subito un aumento di prezzo e il prosecco non ne è esente, per via dei costi crescenti della materia prima (l'uva) e delle bottiglie in vetro. Non sorprende, dunque, che una bottiglietta da 0,375 cl a bordo di un volo Ryanair costi 12,25€. Ecco lo scontrino pubblicato da una donna italiana che pochi giorni fa ha volato con la compagnia irlandese:

La donna fa dell'ironia sul fatto che a bordo degli aerei Ryanair non sia possibile portare liquidi superiori ai 100 ml e che, dunque, per bere un Prosecco non resti altra opzione che comprarlo a bordo. Inoltre partecipa anche lei alla 'moda' di pubblicare scontrini (per quanto questo sia virtuale) sui social. Nei commenti, l'utente di Facebook ha specificato che si tratta di una bottiglietta da 0,375 cl, servita insieme a un bicchiere di plastica. Il prezzo non rappresenta una grossa sorpresa, ma va tenuto in considerazione il fatto che si tratti di Prosecco e basta: niente tarallini o stuzzichini, che chiaramente sono disponibili a bordo, ma che rappresenterebbero un'ulteriore spesa (non da poco).

