Meteo Italia, c'è una novità dell'ultima ora: ecco quando arriva il maltempo autunnale

Quali sono le previsioni meteo per i prossimi giorni? All'orizzonte c'è una grossa novità: l'arrivo dell'autunno (non solo del solstizio, ma anche del maltempo). Ecco cosa ha previsto un noto meteorologo italiano.

Siamo in un periodo di transizione. L'estate è prossima alla conclusione, da ogni punto di vista. Nel 2023, infatti, il solstizio d'autunno avrà luogo il 23 settembre, per cui mancano dieci giorni e la bella stagione sarà ufficialmente finita. Come durante ogni cambio di stagione, il clima è piuttosto incerto in questa fase. Da martedì 12, il Nord Italia sta venendo interessato da un'ondata di maltempo moderato, con fenomeni violenti solo sulle zone montuose; al Sud resiste l'alta pressione, che tuttavia perderà un po' di forza nelle prossime ore, per poi rinforzarsi ancora all'inizio della prossima settimana. Iniziamo con le previsioni meteo da qui alla fine della settimana.

Giovedì il cattivo tempo insisterà sul Nord-Est e gradualmente si sposterà verso il Centro, interessando soprattutto le regioni adriatiche e quelle appenniniche. Al Sud, è previsto qualche rovescio isolato solo sulle zone interne della Campania. Venerdì e sabato al Meridione tornerà il sereno (caldo moderato), mentre i temporali interesseranno soprattutto le regioni dell'estremo Nord venerdì e tutto il Nord-Ovest nella giornata di sabato. Insomma, avremo un'Italia divisa in due per quanto riguarda il meteo: pioggia e temperature in discesa al Nord, caldo e valori estivi al Sud. Ma quando arriverà la svolta autunnale vera e propria?

Meteo, ecco quando arriva la svolta autunnale (in tutti i sensi)

Secondo il meteolorogo Marco M.M., esperto di cambiamento climatico e di previsioni meteo a lungo termine, la data da segnare sul calendario è quella del 20 settembre. Come spiega su X (in precedenza Twitter), nei sette giorni precedenti al 20, l'Italia sarà interessata da un vero e proprio tira e molla tra flussi atlantici e correnti calde di origine subtropicale, che causeranno la sopracitata spaccatura tra Nord e Sud del paese. Il maltempo autunnale raggiungerà anche il Sud a partire dal 20 settembre (circa), quando un vortice di bassa pressione che dapprima interesserà la penisola iberica, invaderà l'Italia intera, senza eccezioni.

Come noto, le previsioni meteo a più di 5 giorni hanno un margine di errore piuttosto elevato. La data indicativa per la svolta autunnale è il 20 settembre, ma ci sono buone probabilità che ritardi di 24 o 48 ore. Altre previsioni, infatti, indicano il prossimo weekend come quello in cui il tempo cambierà e in cui ci sarà un sensibile abbassamento delle temperature, oltre al maltempo. Secondo ilmeteo.it, infatti, la data di 'avvicinamento' dell'Autunno vero e proprio è venerdì 22 settembre. All'inizio della prossima settimana ci saranno sicuramente aggiornamenti più precisi e capiremo se la svolta arriverà contemporaneamente al solsitizio di autunno o pochi giorni prima.

