Mamma riceve uno strano bigliettino dalle maestre del figlio: c'entra la sua merenda

Una mamma ha ricevuto uno 'strano' bigliettino da parte delle maestre del figlio. Queste ultime hanno avuto da ridire sulla merenda che lei, ogni giorno, prepara per il bambino a scuola. La donna non ha reagito benissimo.

La scuola è ricominciata. Ieri gli alunni delle primarie di quasi tutta Italia hanno fatto rientro in classe. Nel corso della settimana, li seguiranno tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano medie e superiori. Insieme al rientro a scuola, sono tornati vecchi problemi e vecchie polemiche. Per quanto se ne parli di meno rispetto a 2020, 2021 e 2022, c'è chi ancora impone misure di sicurezza contro il Covid. Alcuni presidi, infatti, hanno invitato genericamente a "evitare assembramenti"; famiglie particolarmente caute hanno fornito mascherine e gel per le mani ai propri bambini.

Uno dei temi più divisivi in merito alla scuola è quello della merenda. In particolar modo alle scuole elementari, l'alimentazione dei bambini è importante, essendo loro nella fase più delicata dello sviluppo. Non è affatto raro che ci siano scontri (a distanza) tra maestre e genitori su questo tempo. Alcuni insegnanti non ammettono che i bambini mangino snack molto dolci, oppure che gli alunni portino box troppo pieni di cibo. Proprio il contenuto di un cestino per la merenda è stato motivo di 'scontro' tra una maestra e la mamma di un bambino.

Mamma riceve questo bigliettino dalla maestra di suo figlio

Una mamma si preoccuperà per il proprio figlio anche quando questo avrà 40 anni. Tuttavia, nei primi 18, l'attenzione sarà sempre ai livelli massimi. Ogni giorno, quando il figlio tornerà da scuola, i suoi genitori gli chiederanno com'è andata. Alcuni bambini risponderanno in maniera dettagliata, altri saranno evasivi. Altre volte si fanno scoperte molto particolari svuotando il suo zaino. Una madre, di nome Jenne, ha trovato un bigliettino bizzarro dentro il lunch box di suo figlio. Prima di svelare il contenuto, però, la mamma ha mostrato la merenda preparata per il bambino quel giorno:

Come si può vedere, nel box ci sono: un toast con formaggio e prosciutto, delle fettine di cetriolo, uno yogurt e delle mandorle e della frutta secca. Al rientro a casa del figlio, la mamma ha scoperto un bigliettino lasciato dalla maestre, che recitava: "Questo cibo è troppo per essere una merenda, assomiglia di più a un pranzo". La donna è rimasta piuttosto sorpresa da quell'appunto ed ha chiesto spiegazioni ai suoi amici su Facebook, chiedendo se fosse giusto o sbagliato. Una mamma ha ammesso: "Sono d'accordo con le insegnanti: quello è un pranzo, non una merenda". Altri utenti hanno offerto spunti di riflessione diversi: "Probabilmente le dà fastidio che tuo figlio impieghi troppo tempo per mangiare e lo tolga alle loro lezioni". Nelle scuole di tutto il mondo, è tecnicamente vietato imporre agli alunni uno stop: ogni insegnante è tenuta a rispettare i tempi del bambino e a lasciargli finire la sua merenda senza mettergli fretta.

