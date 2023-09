Compie 32 anni e i colleghi le fanno il più originale dei regali: ad ogni pagina, una sorpresa

A tutti piacciono i regali. Non sempre, però, arriva quello che ci si aspetta. Sia in positivo che in negativo. Una donna ha compiuto 32 anni e i suoi colleghi al lavoro l'hanno sorpresa con una sorta di libro, fatto di poche pagine, in ognuna della quale c'era un 'regalo'.

Qualcuno ama e qualcuno odia i compleanni. Di certo, fino ai 20 anni, sono momenti gioiosi. Da bambini, tutti festeggiano con i propri amici, mangiano dolci a volontà e in generale trascorrono ore di pura felicità. Quando si è adolescenti, poi, il grande evento è il 18esimo compleanno, per diversi motivi. Oltre al fatto che si diventa maggiorenni (questa idea, da ragazzini ci alletta, poi capiamo che la maggiore età non è questa pasqua), solitamente la festa è in grande stile e gli invitati fanno regali degni del nome.

Qualcosa cambia quando non si è più ventenni. Molte persone, dopo i 30, non apprezzano più come un tempo i compleanni, perché ricordano loro come il tempo passi inesorabile e la vecchiaia si avvicini. A renderli meno amari ci pensano i regali: quando i propri amici sono lavoratori con uno stipendio fisso, aumentano le possibilità che i presenti siano di grande valore: viaggi, cellulari, orologi, vestiti, denaro contante e via discorrendo. Una donna inglese che ha da poco compiuto 32 anni ha mostrato un regalo molto originale realizzato dai suoi amici e colleghi, da cui si può prendere spunto (visto che è piuttosto facile da realizzare).

32 anni e tanti regali: uno ad ogni pagina

La pagina TikTok in questione si chiama Glam Land Beauty. Quella che presumibilmente è la sua proprietaria da poco è diventata 32enne. Come capita spesso tra persone adulte, il regalo altro non è che... dei soldi! Tuttavia, anziché mettere delle banconote in una busta, l'hanno presentato in maniera molto diversa e decisamente più originale del solito. Ci sono una decina di pagine e in ognuna c'è una scritta, talvolta accompagnata da denaro contante e talvolta da piccoli snack. Il video è diventato subito virale su TikTok:

Ecco cosa c'è scritto, in ordine di apparizione: "Buon compleanno amica e collega. Non spaventarti: 32 anni non sono tanti. Vorremmo che vivessi 100 anni. Sentiti sempre come una ventenne e che la tua vita sia sempre dolce. Rimani sveglia, sii forte davanti alle sfide. Spendili per del Nurofen e inizia a mettere soldi da parte per la pensione, poi fermati e fai una pausa. Ora basta, tu non sei immortale e noi non siamo così ricchi. Ci vediamo l'anno prossimo quando ne farai 33". Un modo molto originale per presentare un regalo piuttosto banale: dei soldi. Tuttavia l'uso delle banconote per indicare la sua età e altri numeri è geniale. Sicuramente la 32enne, tra i vari regali ricevuti quest'anno, potrà dire che quello dei suoi colleghi è il migliore - oltre che il più originale.

LEGGI ANCHE: "Mia suocera mi ha fatto un regalo e poi mi ha chiesto i soldi: come si è giustificata"