"Mia suocera mi ha fatto un regalo e poi mi ha chiesto i soldi: come si è giustificata"

Il rapporto di molte donne con la propria suocera non è tutto rose e fiori. Sul web, è diventata virale la storia di una donna che si è vista chiedere dei soldi per un regalo (che non aveva mai chiesto, tra l'altro).

Come si fa ad andare d'accordo con la propria suocera? Alcune donne ci riescono in maniera naturale, altre devono lavorare duro per instaurare un buon rapporto. A volte, però, alcune suocere si sforzano per aumentare l'antipatia nei loro confronti. Una donna ha raccontato di come la sua 'mother in law' le abbia fatto un regalo (mai richiesto), per poi chiederle i soldi. Sembra l'inizio di una barzelletta, ma è realmente successo, come ha spiegato un utente donna di Reddit nella sezione "Am I the A**hole?" ("Sono io lo stro**o?").

Ecco lo sfogo: "Sono io la stro**a per non voler pagare un regalo che non ho mai chiesto? Qualche giorno fa, mia suocera mi ha portato una macchina da caffè come regalo. Prima di andare via, però, mi ha chiesto 30€. Le ho domandato perché e mi ha risposto che aveva pensato di farmi un regalo spendendo al massimo 45€, ma ne ha trovata solo una da 75€ e per questo ha voluto da me i 30€ in più". Ora, oggettivamente parlando: chi di voi vorrebbe trovarsi in una situazione del genere?

La suocera che chiede i soldi per il suo regalo

L'autrice del post è rimasta totalmente confusa da quella richiesta: "Mi chiedo perché, dopo aver capito che le macchine da caffè costano così tanto, non abbia cambiato idea e magari deciso di comprarmi qualcos'altro". Come prevedibile, gli animi si sono surriscaldati: "Ho detto che non le avrei dato nemmeno un centesimo e lei ha risposto che è una questione di principio: una persona educata avrebbe contribuito dopo la richiesta di una suocera. Io mi sono rifiutata e lei è andata via. Qualche ora dopo ha chiamato mio marito (suo figlio) e gli ha detto che voleva ad ogni costo i 30€, altrimenti si sarebbe ripresa la macchina di caffè. Ho detto a mio marito che poteva venire a prendersela, perché non le darò un centesimo di tasca mia".

È finita qui? Ovviamente no. Il marito si è schierato dalla parte della madre: "Lui ha detto che si è affezionato alla macchina e non vuole perderla. Ha anche detto che dovrei dare questi soldi a mia suocera e farla finita, oltre al fatto che mi sto comportando in maniera egoista. Non riesco davvero a capire dove avrei sbagliato, quindi chiedo a voi: dovrei dare questi soldi a sua madre?". Gran parte degli utenti di Reddit che hanno risposto si sono schierati dalla parte dell'autrice del post. Il commento con più 'Mi piace', che rispecchia l'opinione di molti, recita: "Non sei tu la stro**a. Un regalo non lo paga chi lo riceve, a meno che non ti abbia avvisato prima. Se non si hanno i soldi per fare un regalo... non lo si fa. Semplice".

