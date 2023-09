"La Liguria in un cartello", nel parcheggio in provincia di Savona compare un avviso esilarante

Secondo il luogo comune, gli abitanti della Liguria non sono i più accomodanti d'Italia. In un parcheggio in provincia di Savona, è comparso un cartello con un avviso che 'sintetizza' il carattere della gente del posto.

In Italia esistono decine e decine di luoghi comuni e molti di questi riguardano presunti difetti degli abitanti delle varie città. Uno su tutti è l'avarizia, di cui soffrirebbero soprattutto le persone che abitano nelle località costiere della penisola. 'Braccino corto' è un'espressione gergale che viene usata proprio per parlare di una persona avara. Secondo il luogo comune, a Genova e in Liguria ci sarebbero moltissime persone con braccini corti. Un fondo di verità c'è: la Liguria non è propriamente una terra ricca di risorse naturali e la parsimonia, soprattutto in passato, era una dote obbligatoria per sopravvivere.

A tale proposito, c'è un vecchio sketch riguardante la 'torta di riso'. Si tratta di una barzelletta risalente a diversi decenni fa che gioca sulla presunta scarsa ospitalità dei genovesi. In estrema sintesi, secondo la 'leggenda', nel pieno della calura di agosto un turista tedesco sarebbe entrato in un'osteria genovese a fine turno, mentre l'oste era intento a leggere un giornale sportivo. Il turista ha chiesto se fosse rimasto qualcosa da mangiare e il ristoratore gli avrebbe risposto: "O torta di riso o niente... e la torta di riso è finita". Nel corso degli anni questo racconto è stato riadattato da moltissimi comici di tutta la Liguria per scherzare sulla presunta scarsa ospitalità di chi, in questa regione, lavora a contatto con il pubblico.

Liguria, il cartello nel parcheggio in provincia di Savona è perfetto

Non è un caso che ogni estate, sui social, si faccia satira a non finire contro i turisti maleducati che affollano le spiagge della Liguria e si comportano in maniera indisciplinata. Si tratta di scene che non si verificano solo qui, ma un po' in tutta Italia. Sempre secondo il luogo comune, i liguri avrebbero meno pazienza rispetto ai residenti di altre località turistiche. Poche ore fa, nel comune di Bergeggi in provincia di Savona, qualcuno ha fotografato un cartello esilarante che si trova all'ingresso di un parcheggio privato. Chi sosta lì senza averne il permesso potrebbe pentirsene:

"La catena verrà chiusa all'ora che riterremo più opportuna" è una frase che riassume perfettamente la Liguria e la poca pazienza verso chi si comporta in maniera indisciplinata. Al di là delle battute e dei luoghi comuni, è un cartello sacrosanto: si tratta di un parcheggio privato e chi ha le chiavi - giustamente - ritiene quando sia opportuno chiudere. Quasi tutte le località turistiche costiere hanno problemi di parcheggio. I pochi che possono godere di un parcheggio privato, legittimamente, cercano di tenere alla larga le persone non autorizzate. In Liguria, così come in tante altre parti d'Italia.

LEGGI ANCHE: Liguria, qualcuno parcheggia malissimo a Varigotti e si ritrova un 'ricordino' sull'auto: "Giustizia è fatta"