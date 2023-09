Fa colazione sospeso nel vuoto e gli cade qualcosa giù: l'ultima follia del paracadutista di TikTok

La colazione è forse il pasto più importante della giornata. Un paracadutista la fa in maniera molto diversa rispetto a noi. I suoi video hanno conquistato il popolo del web, ma non va imitato per nessun motivo al mondo.

Quante volte abbiamo sentito dire da nutrizionisti ed esperti del settore che la colazione non andrebbe mai saltata? Si tratta del primo pasto del giorno ed è quello che ci fornisce l'energia per la mattinata, il momento della giornata in cui siamo più produttivi. Qualcuno mangia cibo salato, altri la preferiscono dolce. Che sia frugale o abbondante, l'importante è consumare del cibo nutriente appena svegli, per avere più energia nel corso della giornata.

Spesso, sui social, si fa dell'ironia sulle persone che vanno a correre di primo mattino. Molti altri, infatti, riescono a stento a svegliarsi pochi minuti prima di scendere per andare a scuola, all'università o al lavoro. In questi casi, la colazione è molto breve: si beve un bicchiere di latte o di succo e si mangia del cibo solido, che siano biscotti o magari una brioche. C'è chi ama fare colazione in compagnia dei propri familiari o del proprio convivente e chi vuole solo stare da solo a contemplare il vuoto. E poi c'è chi fa colazione a diverse centinaia di metri dal suolo.

La colazione più folle di sempre: il paracadutista di TikTok sfida la sorte

Osmar Ochoa ha conquistato il popolo di TikTok con il video della sua ultima folle impresa: fare colazione mentre è in discesa libera con il proprio paracadute. Il paracadutista afferma: "Sono le dieci e non ho ancora fatto colazione". A quel punto, da un borsello che aveva con sé, estrae una piccola ciotola, un pacco di cereali, del latte scremato e una banana. Mentre fa a pezzetti il frutto (in spagnolo si chiama platano), un pezzettino gli cade giù. Dopodiché manda giù alcuni cucchiai di latte, cereali e banana, ripone il tutto nel suo borsello e prosegue con la discesa, atterrando finalmente sulla terraferma.

Molti si chiedono sul destino della banana caduta giù. "Ti immagini che abbia colpito una persona che camminava per strada?", si chiede un utente. Un altro la vede diversamente: "Le formiche che sono giù avranno pensato che era arrivata una benedizione dal cielo". Il video ha 5.4 milioni di visualizzazioni ed è uno dei più visti delle ultime 24 ore su TikTok. Come recita il messaggio sul social cinese, è un'impresa che non va assolutamente imitata, perché svolta da un professionista del settore. Per quanto fare colazione in cielo sia un'esperienza unica, nessun paracadutista alle prime armi dovrebbe imitarla, perché è estremamente pericoloso. Guardare sì, imitare no.

