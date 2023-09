"Ho trovato uno scontrino di sette anni fa e rifatto la stessa spesa: ecco la differenza", testimonianza virale della TikToker

Una TikToker trova uno scontrino di sette anni fa e rifà la stessa identica spesa: ecco quanto ha speso di differenza rispetto al passato

L'aumento dei prezzi degli ultimi anni si è riflesso in modo evidente quando si fa la spesa, rappresentando una preoccupazione per molte famiglie e consumatori in tutto il mondo. Questo fenomeno è diventato particolarmente chiaro durante la pandemia da COVID-19, ma ha radici profonde che vanno ben oltre il contesto pandemico. I prezzi dei generi alimentari e dei prodotti di prima necessità, come carne, latte, pane, frutta e verdura, sono aumentati in molte parti del mondo. Questa crescita è stata causata da una serie di fattori, tra cui l'inflazione, i cambiamenti nei modelli di consumo, la crescente domanda globale e problemi legati alla catena di approvvigionamento.

L'inflazione è uno dei principali motori dell'aumento dei prezzi. Quando l'economia globale si espande e la domanda di beni e servizi aumenta, i prezzi tendono ad aumentare in risposta a questa crescente richiesta. Anche i cambiamenti nei modelli di consumo possono influire sui prezzi dei prodotti alimentari. Ad esempio, se c'è una maggiore domanda per prodotti biologici o per specifiche categorie di alimenti, i prezzi di tali prodotti possono aumentare. Ovviamente, pure l'aumento della popolazione mondiale e il miglioramento delle condizioni economiche in molte parti del mondo hanno portato a una maggiore domanda di generi alimentari e risorse. Ciò ha messo pressione sui prezzi a livello globale.

Questi aumenti dei prezzi hanno un impatto significativo sul bilancio familiare, specialmente per le famiglie a basso reddito. Molte persone sono costrette a cercare modi per risparmiare sulla spesa, come l'acquisto di prodotti in offerta, il consumo di cibi meno costosi o la riduzione delle dimensioni delle porzioni. Visivamente, tutto questo ha portato alla febbre da scontrino che ha imperversato sui social per tutta l'estate. Ma qual è la reale differenza rispetto al passato, ad esempio una manciata di anni fa o poco più?

Spesa, un'influencer la fa uguale a sette anni fa: ecco la differenza in termini economici

In sintesi, l'aumento dei prezzi quando si fa la spesa è una realtà che molti consumatori devono affrontare. Questo problema è complesso e influenzato da una serie di fattori economici e sociali, e richiede l'attenzione sia dei decisori politici che dei consumatori stessi per trovare soluzioni sostenibili e garantire l'accesso a cibo di qualità per tutti. Intanto, però una TikToker mostra sul noto social come siano cambiati i costi confrontando lo stesso scontrino oggi e sette anni fa.

Queste le parole della content creator: "Ho trovato uno scontrino di sette anni fa. Rifaccio la spesa per vedere se sto spendendo di più. Sono un po' preoccupata del risultato. Non so voi, ma ho idea che il prezzo di tutto sia aumentato e mi serve una prova concreta di questa cosa perché sto iniziando a sentirmi pazza. Ad esempio, questo pacco di biscotti che ora è di 350 grammi, probabilmente sette anni fa era di mezzo chilo, quindi non solo io lo pago di più, ma ce n'è anche di meno. Alcuni prezzi sono il doppio. Il doppio! Ho finito, adesso andiamo in cassa. Sono seriamente preoccupata. Ok, ho speso 53 euro, 15 euro in più rispetto a sette anni fa. È quasi il 40% in più. Tantissimo. Vuol dire almeno una cinquantina di euro in più ogni mese solo per me. Quindi immaginatevi i costi che stanno sostenendo intere famiglie".

E la TikToker aggiunge: "E cosa importantissima per tante confezioni il prezzo era più alto e anche la confezione era più piccola. I pacchi di pasta, sette anni fa, erano da un chilo, questa volta sono da mezzo chilo così come vi ho fatto vedere i biscotti e diversi altri prodotti. Quindi se avessi preso le stesse quantità di sette anni fa avrei speso ancora di più. Quello che ci stiamo chiedendo tutti è se questi prezzi scenderanno. La risposta è: purtroppo no, a parte in casi molto rari, perché l'inflazione che è il periodo in cui stiamo vivendo di aumento dei prezzi, porta di fatto l'economia su un equilibrio nuovo e diverso. Quindi l'unica cosa che dobbiamo sperare è che i prezzi smettano di crescere così velocemente, quindi si fermino, e inizino a crescere finalmente anche i nostri stipendi".

