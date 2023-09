Venezia, va al bar e pubblica lo scontrino pazzo: "Se questa è la colazione, un pranzo quanto costa?"

Venezia, fa colazione in un bar e mostra lo scontrino folle sui social: ecco quanto ha speso per cappuccini, spremute, croissant e così via...

Venezia, con le sue storiche vie d'acqua, i maestosi palazzi e le icone architettoniche come la Basilica di San Marco e il Ponte di Rialto, è senza dubbio una delle città più belle e affascinanti al mondo. Tuttavia, è anche notoriamente costosa, e questo può essere un argomento di discussione per chi desidera visitarla o persino per coloro che ci vivono. Una delle spese principali del posto è l'alloggio. Gli hotel in centro storico, con vista sui canali o vicino ai luoghi d'interesse, spesso hanno tariffe elevate, specialmente durante la stagione turistica. Ciò può rappresentare una sfida per i visitatori con budget limitati.

Anche i costi dei pasti possono essere considerevoli, specialmente nei ristoranti più rinomati o lungo il Canal Grande. Tuttavia, ci sono anche osterie e bacari tradizionali che offrono piatti veneziani autentici a prezzi più accessibili. Persino il trasporto a Venezia può essere costoso, specialmente se si prevede di utilizzare i vaporetti o i taxi d'acqua per spostarsi tra le isole o raggiungere il centro città dall'aeroporto o dalla stazione ferroviaria. Tuttavia, nonostante i costi, la città rimane una destinazione straordinaria e unica. La sua storia, la cultura e l'arte sono davvero uniche al mondo, e l'esperienza di navigare per i suoi canali o passeggiare per le sue strade è indimenticabile.

Inoltre, ci sono modi per risparmiare a Venezia. Ad esempio, visitare durante la bassa stagione può comportare prezzi più convenienti per l'alloggio e una minore affluenza turistica. Inoltre, esplorare i quartieri meno turistici e provare la cucina locale nei luoghi frequentati dai veneziani stessi può contribuire a contenere le spese. Il punto è che se non si ha abbastanza conoscenza della città, si finisce per spendere un capitale: ecco per esempio il costo di una colazione.

Venezia, lo scontrino di una colazione è 'matto': ecco quanto si spende

In conclusione, Venezia è una città straordinaria, ma va affrontata con consapevolezza dei costi associati. Con una buona pianificazione e un bilancio adeguato, è possibile godere appieno della bellezza e della cultura di questo luogo senza svuotare il portafogli, tuttavia non tutti riescono a farlo. Nello specifico, per una colazione c'è chi è arrivato a spendere ben 67 euro! Procediamo con ordine.

Per due cappuccini sono stati spesi 11 euro a porzione (22 in totale), per due spremute d'arancia 13 euro (26 in totale), per un croissant alla crema 5 euro e per una coppa di frutta 14 euro. Queste le specifiche di uno scontrino che segna 67 euro di conto. E così, non risulta difficile dare ragione all'utente che ha postato la ricevuta e che scrive: "Se questa è la colazione, un pranzo quanto costa?".

