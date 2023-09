Donna americana ingoia AirPods: ecco cosa è successo e come ha dovuto 'espellerlo'

Una donna ha ingoiato il suo auricolare sinistro 'AirPods'. Sembra incredibile, ma è tutto vero. In un video sui social, ha spiegato com'è successo e come ha dovuto fare per espellere l'oggetto dal suo corpo.

I piccoli incidenti domestici sono capitati praticamente ad ognuno di noi. È piuttosto comune scambiare una bottiglia di acqua per una di superalcolico trasparente, ad esempio. Nel corso della storia, ci sono state persone che hanno ingerito oggetti molto strani e inusuali. Un esempio sono oro e gioielli: alcune persone con problemi psicologici hanno 'mangiato' monete, anelli e in generale oggetti di valore. Questo comportamento è un disturbo alimentare ed è noto come la Pica.

C'è anche chi ha ingerito animali vivi, come serpenti o insetti, sia come parte di uno spettacolo, sia per fame. Esistono anche persone in grado di ingerire oggetti enormi, come spade (che chiaramente poi estraggono di nuovo). Un uomo di nome Michel Lotito, noto come 'Monsieur Mangetou' ha dichiarato che in vita sua ha ingerito 18 bicchieri, diversi cartelli ferroviari e perfino una piccola automobile. Non esistono, tuttavia, foto o video a supporto di queste dichiarazioni. Tra gli adulti, gli ingerimenti accidentali sono piuttosto rari, mentre sono più comuni tra i bambini, soprattutto con giocattoli e piccoli oggetti di comune utilizzo.

La donna che ha ingoiato l'AirPod sinistro

Quando ingeriamo un oggetto non destinato al consumo alimentare, solitamente veniamo assaliti dal panico. Molti di noi non hanno competenze in materia di medicina, per cui non sappiamo quanto pericoloso possa essere la presenza di un corpo estraneo nell'apparato digerente. Spesso, inoltre, temiamo che sia necessaria un'operazione chirurgica di emergenza per rimuoverlo. Sui siti di notizie anglofoni è diventata virale la storia di una donna che ha ingoiato uno dei due AirPods, per l'esattezza quello sinistro. La donna, residente nello stato americano dello Utah, ha raccontato l'incredibile vicenda personale sui social:

Questo il racconto della donna: "Stamattina mi è successo qualcosa di particolare... sono uscita per camminare e ho incontrato un'amica che non vedevo da un anno. Mi ha aggiornato sulla sua vita, sono stati minuti molto intensi e pieni. A un certo punto ho deciso di prendere le mie vitamine, le ho ingoiate ma non scendevano e ho bevuto molta acqua. Ho salutato la mia amica, ho preso i miei AirPods e mi sono resa conto che in mano avevo le vitamine. Ho ingoiato l'AirPod sinistro! Ho chiamato molte persone, dottori e amici e tutti hanno consigliato la stessa cosa, di lasciare andare il tutto naturalmente. Vediamo cosa succederà. La buona notizia? Quella destra ce l'ho ancora...". La domanda che si faranno in molti è: anche se recupererà e disinfetterà l'auricolare (non entriamo nei dettagli), funzionerà dopo quanto successo?

Per chi volesse guardare il video (in inglese):

