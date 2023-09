Puglia, davanti alla chiesa a Mola di Bari compare un cartello tragicomico: "Martedì 12 settembre, recita del Santo Rosario per..."

Puglia, a Mola di Bari spunta un cartello esilarante e un po' grottesco davanti a una chiesa: oggi, martedì 12 settembre, si recita un Rosario speciale. Ecco perché

Mola di Bari è una pittoresca cittadina costiera situata nella splendida regione della Puglia, in Italia. Questa località offre un'atmosfera incantevole e una serie di attrazioni interessanti per i visitatori che desiderano esplorare la cultura, la storia e la bellezza naturale della zona. Una delle principali attrazioni qui è il suggestivo lungomare, che offre panorami mozzafiato sul Mar Adriatico. Le passeggiate lungo la costa sono piacevoli, specialmente al tramonto, quando il sole tinge il cielo di colori caldi. Le spiagge della città sono anche luoghi popolari per il relax e il nuoto durante la stagione estiva.

Il centro storico di Mola di Bari è affascinante, con le sue stradine strette, le case bianche e le piazze pittoresche. La Chiesa Matrice di San Nicola di Bari, con la sua imponente facciata barocca, è una delle principali attrazioni culturali della città e merita una visita per ammirare l'architettura e l'arte sacra al suo interno. Anche la gastronomia è un aspetto fondamentale dell'esperienza nel posto. La cucina pugliese è famosa per i suoi piatti a base di pesce fresco e olio d'oliva, e la località di quest'articolo non fa eccezione. I ristoranti offrono specialità delizie come le orecchiette, i ricci di mare e le cozze, che vale la pena provare.

Un'altra attrazione interessante è la Torre dell'Orologio, che si trova nel centro storico e offre una vista panoramica sulla città e sul mare dall'alto. Questo è un luogo ideale per scattare foto panoramiche e ammirare l'orologio storico della torre. Per coloro che sono interessati alla cultura marina e alla storia di Mola di Bari, invece, una visita al Museo della Marineria è consigliata. Esso offre una panoramica della tradizione marinara della città e ospita una collezione di reperti legati al mare e alla pesca. Oltre a tutto ciò, comunque, sollevando lo sguardo in questa città della Puglia, ci si può imbattere in bizzarri ed esilaranti cartelli.

Puglia, a Mola di Bari l'avviso più grottesco di tutti è davanti alla chiesa: ecco cosa recita

In sintesi, Mola di Bari è una destinazione affascinante nella regione della Puglia, con una combinazione di bellezze naturali, cultura, storia e cucina straordinaria. È il luogo ideale per immergersi nell'autentica vita della regione e godere di un'esperienza autentica in una delle gemme meno conosciute ma affascinanti dell'Italia. E poi camminando possono sbucare cartelli particolari come quello segnalato dalla pagina Instagram @welcome.to.favelas_puglia_4.

Esso recita: "Martedì 12 settembre 2023, ore 18, recita del Santo Rosario per riparare il furto della statua". Alle spalle, dell'avviso si vede infatti, il vetro in cui era conservata l'opera privo di quest'ultima. Il cartello fa sorridere più che altro per l'italiano utilizzato. Purtroppo è impossibile 'riparare un furto', ma quello che certamente avrà voluto dire chiunque abbia scritto il biglietto è che con i soldi delle offerte del Santo Rosario si potrà riacquistare una nuova statua.

