Roma: va al supermercato a comprare la pancetta e mostra lo scontrino, ma a fare scalpore non è il prezzo

Roma, si reca al supermercato per comprare della pancetta e pubblica lo scontrino sui social. Il motivo per cui lo fa non è il prezzo del salume

I romani sono noti per la loro passione incondizionata per la squadra di calcio A.S. Roma, uno dei club più storici e iconici d'Italia. La tifoseria è rinomata per la sua fedeltà e dedizione, che vanno ben oltre il semplice supporto per la squadra: rappresentano una parte significativa dell'identità culturale della città stessa. La storia di questo club risale al 1927, quando è stato fondato. Sin da allora, la squadra ha accumulato una base di tifosi devoti che sono affezionati ai colori giallo e rosso e sostengono la squadra in modo appassionato in ogni partita. La rivalità calcistica tra la Roma e la Lazio, l'altra squadra principale della regione, è intensa ed è conosciuta come il "Derby della Capitale", uno degli scontri più accesi nel calcio italiano.

Le partite della Roma al celebre Stadio Olimpico sono eventi che coinvolgono non solo i tifosi locali, ma anche persone da tutto il mondo che vengono a vedere la squadra in azione. Il tifo romanista è caratterizzato da canti, bandiere, cori e una passione palpabile che si traduce in un'atmosfera elettrizzante durante le partite. Insomma, la Roma non è solo una squadra di calcio per i suoi tifosi, ma rappresenta un punto di riferimento culturale e sociale. Le strade della città sono spesso decorate con murales, graffiti e manifesti dedicati alla squadra e ai suoi giocatori. I tifosi condividono un senso di appartenenza a una comunità che attraversa generazioni e confini sociali ed economici.

La Roma ha avuto nel corso degli anni numerosi momenti di successo, vincendo titoli e coppe nazionali, e questi trionfi hanno alimentato ulteriormente la passione dei tifosi. Anche durante le stagioni meno fortunate, la tifoseria romanista rimane fedele, dimostrando un attaccamento incondizionato alla squadra. E questo attaccamento si può vedere anche da... uno scontrino!

Roma, spunta uno scontrino 'romanista' DOC: ecco cosa lo rende tale

In conclusione, i romani sono veramente appassionati della Roma, e questa squadra di calcio rappresenta una parte importante della loro identità e della loro cultura. Il tifo romanista è un fenomeno che va oltre il calcio, contribuendo a creare un legame unico tra i tifosi e la città stessa. La passione e la dedizione dei romanisti continuano a essere un elemento distintivo della scena calcistica italiana. Così, anche quando ci si reca al supermercato possono accadere cose bizzarre.

In particolare, un uomo è andato a prendere della pancetta spendendo 1,46 euro in tutto. A fare scalpore nello scontrino - postato dalla pagina Instagram @theromanpost, non è il prezzo dell'affettato, ma il fatto che subito sotto ci sia scritto Francesco Totti. Un caso di omonimia tra il salumiere e quello che per anni è stato il capitano storico della Roma o semplicemente un tifo appassionato che fa scrivere ovunque un nome tanto importante? Questo resta un mistero.

