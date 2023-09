"Mia figlia mostra il suo beluga finto a un beluga vero e lui reagisce così", testimonianza sbalorditiva di una TikToker

Una bambina si è recata all'acquario con la madre e ha mostrato al beluga vero al di là del vetro, il suo pupazzo a forma di beluga: la reazione dell'animale nella vasca è sbalorditiva

Il beluga è una delle specie di balene più iconiche e affascinanti del mondo. Conosciuta scientificamente come Delphinapterus leucas, questa balena bianca è nota per la sua bellezza e la sua presenza nelle fredde acque artiche e subartiche dell'emisfero settentrionale. L'animale è noto per il suo colore bianco brillante, che lo distingue da molte altre specie. La sua pelle è spessa e senza pinne dorsali, il che gli conferisce un aspetto elegante e liscio. Gli adulti sono solitamente di colore bianco puro, mentre i giovani possono avere una colorazione più grigia o marrone, che diventa bianca man mano che invecchiano.

È una delle balene più piccole, con una lunghezza media compresa tra 3 e 5 metri. Le femmine sono generalmente leggermente più piccole dei maschi. Nonostante le dimensioni relativamente ridotte, il beluga è noto per la sua agilità e la sua abilità nel nuoto. Questi animali sono anche noti per essere molto sociali e spesso si riuniscono in gruppi chiamati "greggi". Essi possono variare in dimensioni, ma possono contare anche diverse centinaia di individui. La loro comunicazione è un aspetto notevole del loro comportamento; utilizzano una varietà di suoni, tra cui fischi, clic e canzoni, per comunicare tra loro.

La dieta del beluga è principalmente composta da pesci, tra cui salmone, merluzzo e aringhe, ma possono anche nutrirsi di calamari e crostacei. Utilizzano il sonar naturale per individuare le prede e si immergono a grandi profondità per cacciare. Nonostante il loro aspetto affascinante, questi animali sono minacciati da molte sfide, tra cui la perdita di habitat, l'inquinamento delle acque e il cambiamento climatico. La caccia commerciale al beluga ha avuto un impatto significativo sulla loro popolazione, anche se è stata notevolmente ridotta grazie a misure di conservazione. Oggi molti esemplari liberati da loschi individui sono stati messi negli acquari. Proprio in un luogo simile si è verificato qualcosa di straordinario...

Beluga guarda sé stesso in versione pupazzo e ha una strana reazione: ecco cosa fa

Il beluga è una delle creature più affascinanti degli oceani, con il suo aspetto elegante e il suo comportamento sociale. Tuttavia, è anche una specie vulnerabile che ha bisogno di protezione e conservazione per sopravvivere nelle acque sempre più mutevoli del nostro pianeta. La sua bellezza e il suo ruolo nell'ecosistema marino lo rendono di notevole interesse scientifico e ambientale. Così, una versione di questo animale è presente anche in alcuni acquari, come quello visitato da una madre con sua figlia.

@pubity The beluga whale’s reaction was INCREDIBLE 😭😭🚨Follow @Pubity for your daily dose of uplifting content 🚨 (Britt Whitney via @ViralHog) ♬ original sound - Pubity

La bambina - in un video virale su TikTok grazie alla pagina @pubity, mostra ad un beluga vero la sua versione 'finta' sotto forma di pupazzo. L'animale passa vicino al vetro della vasca dell'acquario guardando con interesse l'oggetto, dopodiché torna indietro e spalanca la bocca, sbalordito da ciò che ha visto!

