"Guardate quanto costa oggi una pizza nel mercato centrale di Roma", la testimonianza è sconfortante

Un tempo si diceva che la pizza sia il piatto popolare per eccellenza. Tuttavia a Roma, al mercato centrale (e non in una pizzeria gourmet) il prezzo è diventato spaventosamente alto, perdipiù per una pizza condita solo con il pomodoro.

Dopo lo shock iniziale della primavera del 2022, negli ultimi dodici mesi si è registrata una sorta di rassegnazione agli aumenti spaventosi dei prezzi di praticamente qualsiasi cosa, che siano beni o servizi. Fare la spesa a settembre 2023 è molto più caro rispetto a settembre 2021. Perfino quelli che sono beni di prima necessità (cibo, bevande, prodotti per la pulizia personale e della casa) hanno visto un aumento sensibile dopo l'invasione russa in Ucraina. Il 2022 era stato contraddistinto anche da una crescita spaventosa del prezzo dell'energia elettrica, che tuttavia si è fermata a inizio 2023.

Negli ultimi tre mesi, l'inflazione ha continuato a crescere, seppur con ritmi più lenti rispetto al periodo tra estate 2022 e inizio 2023. Quello che è aumentato spaventosamente negli ultimissimi tempi è il costo della benzina: oggi pagare un litro di verde 2€ (o poco meno) è la triste normalità. Inevitabile, dunque, che anche mangiare al ristorante sia molto più caro rispetto a prima. Prendiamo solo l'esempio della pizza, che è la protagonista di questo articolo. L'olio d'oliva, negli ultimi dodici mesi, ha fatto registrare un aumento del 26%. Va 'meglio' (per modo di dire) alla farina, che costa il 6,8% in più rispetto all'anno scorso. Alti anche i rincari registrati da mozzarella e pomodori: rispettivamente +17% e +12,8%.

La pizza al mercato centrale di Roma: prezzi mai visti prima

Un tempo si diceva che la pizza fosse il piatto popolare per eccellenza, vista la semplicità degli ingredienti: acqua, farina, sale, lievito e sugo di pomodoro. Molti aggiungono anche la mozzarella e altri condimenti, ma quella veramente povera (la marinara) al massimo prevede l'aggiunta di origano e aglio, due ingredienti dal prezzo bassissimo. Eppure, nel settembre del 2023, al mercato centrale di Roma, la pizza (all'apparenza senza condimento al di fuori del sugo di pomodoro) costa 35€ al chilogrammo. Ecco il post di denuncia comparso su una pagina Facebook:

100 grammi di questo prodotto costerebbero 3,50€. Considerando che una pizza margherita (quindi con la mozzarella) di medie dimensioni pesa dai 200 ai 200 grammi, è facile fare il calcolo su quanti costerebbe una pizza 'normale' acquistata qui. Che gli imprenditori abbiano subito per primi le conseguenze dell'inflazione e del caro energia è indubbio, ma forse chiedere 35€ al chilo per una pizza condita solo con il pomodoro (non sembra esserci altro sopra) a nostro avviso è troppo. Soprattutto se consideriamo che è un prodotto da portare via o da mangiare in piedi: chi la vende non ha gli stessi costi fissi di un ristoratore, che deve pagare anche camerieri, lavapiatti, oltre che lavaggio delle tovaglie, dei tovaglioli e dei piatti sporchi.

