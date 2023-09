Negozio, sulla saracinesca spunta un cartello di chiusura per ferie: la foto accanto all'avviso è bizzarra (ma pertinente)

Negozio, sulla saracinesca si legge un avviso di ferie reso comico da una foto: ecco cosa fa sorridere chiunque si imbatta in esso

Chiudere un negozio per le ferie è una pratica comune che consente ai proprietari di godersi un periodo di riposo, ma richiede una pianificazione accurata per garantire che non ci siano intoppi durante la chiusura temporanea. Innanzitutto, è essenziale comunicare chiaramente la data di chiusura ai clienti. Questo può essere fatto tramite annunci sui social media, sul sito web e attraverso un cartello all'ingresso della bottega (che va ancora per la maggiore). Una comunicazione chiara evita confusioni e delusioni da parte degli acquirenti che potrebbero arrivare in negozio solo per scoprire che non possono accedervi.

In secondo luogo, è importante gestire l'inventario in modo adeguato prima della chiusura. Verificare che ci siano sufficienti scorte per soddisfare le esigenze dei clienti durante l'ultimo periodo di apertura e considerare la possibilità di promozioni o sconti per incentivare gli acquisti prima di andare in ferie. In terzo luogo, resta fondamentale pianificare la gestione delle finanze aziendali durante l'assenza. Ciò include il pagamento dei fornitori, la gestione delle spese fisse e la preparazione delle tasse. Inoltre, è importante disporre di un fondo di emergenza per affrontare eventuali imprevisti.

Un aspetto cruciale della chiusura di un negozio per ferie è l'organizzazione del personale. Assicurarsi che tutti i dipendenti siano consapevoli delle date di chiusura e che siano stati assegnati compiti specifici per preparare il negozio. Ciò potrebbe includere la pulizia, la sistemazione delle merci o la gestione delle casse. La sicurezza è un'altra considerazione importante. Assicurarsi che la bottega sia ben protetta durante l'assenza, con sistemi di allarme funzionanti e serrature sicure è la base. Inoltre, è una buona idea notificare la polizia locale delle ferie in modo che possano tenere d'occhio l'area. Infine, è importante stabilire una data di riapertura chiara e comunicarla ai clienti. Questo li aiuterà a pianificare i loro acquisti futuri e a mantenere l'interesse per il negozio. Ovviamente questa comunicazione può avvenire in maniera anche 'simpatica', come nel caso odierno.

Negozio, il cartello sulla saracinesca è comico: a renderlo tale una fotografia

Chiudere un negozio per ferie può essere un periodo di relax e rigenerazione per i proprietari, ma una pianificazione accurata è essenziale per garantire che tutto si svolga senza intoppi e che il negozio possa riprendere l'attività con successo al momento della riapertura. Così, una donna a capo di un'attività ha ben pensato di lasciare un cartello (segnalato dalla pagina Instagram @chiuso.x.ferie) davanti alla saracinesca del proprio locale. L'intento era quello di specificare il proprio rientro: "Sono in vacanza, arrivederci al 4 settembre".

Fino a qui non ci sarebbe nulla di male o di strano, se non fosse per la foto che accompagna l'annuncio: si vede infatti una ragazzina che munita di occhiali da sole giganti, una bandana sul capo e un vestitino estivo è davanti alla nave, pronta a prenderla per salpare per chissà dove. Insomma, se il messaggio non fosse stato abbastanza chiaro, la proprietaria - proprio come la persona dello scatto che, da quel che si sa potrebbe anche essere lei, intendeva godersi il meritato (e ormai finito) riposo.

LEGGI ANCHE: Va in gelateria e mostra lo scontrino: "Assurdo! Guardate che costo extra mi hanno addebitato"