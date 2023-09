Porto Cesareo, proprietario della pizzeria piazza un avviso esilarante in bagno: "Non gettate nel gabinetto..."

Porto Cesareo, spunta un cartello comico nel bagno di una pizzeria: ecco cosa non si può buttare nel gabinetto

Porto Cesareo è una perla nascosta situata lungo la splendida costa del Salento, nella regione italiana della Puglia. Questa località è famosa per le sue acque cristalline, le spiagge incantevoli e una varietà di attrazioni che la rendono un luogo ideale per chi cerca una vacanza rilassante al mare. Una delle attrazioni più iconiche del posto è la Riserva Naturale Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera". Questo ambiente naturale unico offre habitat per uccelli migratori e una varietà di flora e fauna. È possibile fare escursioni guidate o semplicemente godersi una passeggiata attraverso questo paesaggio suggestivo.

Porto Cesareo è anche famosa per il suo mare ricco di vita marina. Il Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio è un luogo perfetto per fare snorkeling o immersioni subacquee e scoprire gli affascinanti fondali marini. Il centro storico della località è caratterizzato da stradine pittoresche, piazze vivaci e ristoranti che servono delizie locali, come il pesce fresco e i frutti di mare. Durante le serate estive, la città si anima con eventi culturali, concerti e sagre locali, offrendo un'esperienza autentica della cultura salentina.

Eppure le spiagge di Porto Cesareo sono le sue principali attrazioni, con la loro sabbia bianca e le acque turchesi. Esse sono ideali per prendere il sole, fare il bagno e praticare sport acquatici come il windsurf e il kitesurf. La Spiaggia di Torre Lapillo è un'altra opzione, con la sua lunga distesa di sabbia dorata. Questa prende il nome da una torre costiera del XVI secolo che faceva parte di un sistema difensivo contro le incursioni dei pirati. Oggi, Torre Lapillo offre una vista panoramica sulla costa. Proprio nei suoi pressi, poi, possono sbucare cartelli esilaranti nei bagni dei ristoranti!

Porto Cesareo, nel bagno di un locale a Torre Lapillo spunta un cartello comico: ecco cosa non si dovrebbe mai gettare nel wc

Insomma, Porto Cesareo è una destinazione idilliaca per gli amanti del mare, della natura e della cultura. La sua bellezza naturale, le acque cristalline e la sua atmosfera rilassante la rendono una scelta ideale per una vacanza in Puglia, dove è possibile abbracciare appieno lo stile di vita italiano e godere delle meraviglie del Salento. E nello spirito vacanziero non possono che sbucare cartelli divertenti, come questo contenuto in una pizzeria di Torre Lapillo.

Nel bagno, infatti, non lontano dal gabinetto è scritto un avviso comico: "Si prega di non gettare nel wc: salviette umidificate, assorbenti, pesci rossi, coccodrilli, foto di ex, sogni e speranze". Se i primi elementi dell'elenco sono oggetti comuni considerando che si tratta di una toilette, non si può dire lo stesso per i pesci rossi, i coccodrilli, le foto degli ex, i sogni e le speranze. Perciò, l'effetto finale fa molto ridere.

