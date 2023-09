Polleria, il contadino incolla una scritta disgustosa sulle uova: "Queste vanno a finire direttamente..."

Polleria, il commerciante scrive qualcosa di esilarante e disgustoso al tempo stesso nei pressi delle uova: ecco la frase che farà storcere il naso a molti

Una polleria è un tipo di negozio specializzato nella vendita di carne di pollame, come polli, galline, anatre e tacchini, insieme a una varietà di prodotti derivati ​​da questi animali. Questi negozi forniscono ai consumatori carne fresca e di alta qualità proveniente da pollame allevato in modo sostenibile. Una delle caratteristiche distintive di tali luoghi è la freschezza dei prodotti offerti. I polli e gli altri volatili sono spesso macellati in loco o acquistati da fornitori locali per garantire la massima qualità. Questo è un aspetto importante per molti clienti che preferiscono evitare la carne proveniente da produzioni industriali.

Le pollerie spesso offrono una vasta gamma di tagli e parti del pollame, come petti, cosce, ali e fegati. Ciò permette ai clienti di scegliere il taglio che preferiscono o di acquistare parti specifiche per preparare piatti particolari. Alcune pollerie offrono anche prodotti pronti all'uso, come pollo arrosto o polpette di pollo, che semplificano la preparazione dei pasti. Oltre al pollame fresco, queste attività possono offrire una varietà di prodotti collegati, come brodo di pollo, salsicce di pollo e uova fresche. Trattasi, insomma di una gamma di cibi che consente ai clienti di soddisfare molte delle loro esigenze alimentari in un unico posto.

Un aspetto importante delle pollerie è la conoscenza dei loro prodotti e dei metodi di cottura. I venditori possono dare consigli su come preparare al meglio il pollame, consigliando marinature, condimenti e metodi vari. Questa assistenza personalizzata è particolarmente apprezzata da coloro che cercano suggerimenti per cucinare in modo sano e delizioso. Le pollerie possono anche sostenere l'agricoltura locale e sostenibile, collaborando con agricoltori e fornitori locali per garantire la provenienza responsabile del pollame. Tale pratica può essere una scelta ecologica e contribuisce a sostenere l'economia locale. Eppure, ci sono delle scritte che sottolineano la bontà dei prodotti davvero esilaranti, come quella oggi proposta.

Polleria, vicino alle uova spunta un cartello comico e disgustoso: ecco cosa recita

In conclusione, le pollerie sono luoghi specializzati che offrono carne di pollame fresca, di alta qualità e spesso proveniente da fonti locali e sostenibili. Questi negozi forniscono ai clienti una vasta gamma di opzioni per preparare pasti deliziosi e nutrienti, mentre promuovono la conoscenza della provenienza. In certi casi, quest'ultima è davvero vicinissima al punto vendita. Ad esempio, un cartello paparazzato da @antoscaf.1 su Instagram dice proprio questo, ma in maniera piuttosto comica.

Nella foto, ripresa dalle storie, si vede un avviso che recita: "Uova del contadino. Le più fresche: dal cu*o direttamente alla bocca". Naturalmente non sta affermando nulla che non sia vero, considerando che le uova provengono dal sedere della gallina e, una volta cotte come più piacciono, finiscono nella nostra bocca, tuttavia i modi rendono il cartello un tantino disgustoso.

