Condominio, amministratore lascia un biglietto grottesco vicino al portone: ha dimenticato come si usa il congiuntivo!

Condominio: l'amministratore avvisa gli inquilini di un comportamento da tenere, ma sembra proprio aver dimenticato come si usa il congiuntivo

Gli avvisi condominiali sono comunicazioni scritte emesse dall'amministratore di condominio o dai membri del consiglio di condominio per informare i residenti di questioni rilevanti relative alla gestione e al funzionamento del condominio. Questi cartelli sono essenziali per mantenere un'efficace comunicazione all'interno della comunità condominiale e per garantire che tutti i residenti siano informati su questioni importanti. Essi possono riguardare una vasta gamma di questioni, ad esempio alcuni includono informazioni sulle spese condominiali, sui lavori di manutenzione previsti, sui cambiamenti nei regolamenti condominiali, sulle riunioni, sulle segnalazioni di guasti o malfunzionamenti negli impianti comuni, e molto altro.

Ogni condominio può avere le sue esigenze specifiche, quindi gli avvisi varieranno in base a queste esigenze. La comunicazione attraverso essi è essenziale per garantire che tutti i residenti siano informati in modo tempestivo e completo. Ciò è particolarmente importante quando si tratta di questioni finanziarie, come le spese condominiali e i contributi straordinari per i lavori di manutenzione. Gli avvisi forniscono dettagli chiari su quanto ciascun proprietario deve pagare e quando. Inoltre, sono uno strumento importante per promuovere la partecipazione e la trasparenza nella gestione condominiale.

Comunicare regolarmente le decisioni del consiglio di condominio o le proposte di lavoro ai residenti consente loro di esprimere commenti o preoccupazioni e di partecipare alle discussioni sulla gestione del condominio. Ovviamente la forma e la modalità di distribuzione degli avvisi possono variare. Nella maggior parte dei casi, vengono consegnati personalmente ai residenti o inviati via e-mail. Alcuni condomini possono anche utilizzare una bacheca condominiale o un'applicazione per smartphone dedicata per condividere comunicazioni importanti. È essenziale che la modalità di distribuzione sia efficace e raggiunga tutti i residenti. La cosa più importante però è che questi cartelli siano scritti in modo chiaro e accurato, evitando ambiguità o fraintendimenti. A volte ciò non avviene...

Condominio, spunta un cartello comico nell'androne: qualcuno non sa usare il congiuntivo

Esistono delle pagine su Instagram che si occupano proprio di evidenziare come esistano cartelli disparati in ogni luogo, compresi i condomini. Una di queste è proprio @cartellicondominiali. Qualche giorno fa sul profilo in questione è apparso un avviso lasciato da un amministratore che presenta qualche errore relativo all'uso del congiuntivo. Ecco cosa c'è scritto.

"Per una maggiore sicurezza degli appartamenti, si invita tutti ad accertarsi che portone sia ben chiuso, quando si entra o si esca. Capita spesso che il portone è aperto durante le ore diurne e notturne. Grazie per la collaborazione. Saluti". Al di là di qualche forma italiana non correttissima, quello che fa rabbrividire di queste parole è la frase: "Quando si entra o si esca". Non c'è affatto bisogno del congiuntivo in questo caso. Al contrario, esso è necessario nel periodo successivo: "Capita spesso che il portone SIA (e non 'è') aperto...".

