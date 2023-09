Supermercato, spunta una lista della spesa abbandonata per terra: "Sarà stata una serata divertente"

Quando ci rechiamo al supermercato, non è raro trovare una lista della spesa gettata per terra o abbandonata su uno scaffale a caso. Qualcuno ne ha fotografata una, che testimonia come, probabilmente, l'autrice ha trascorso una serata divertente.

Qualcuno si rilassa facendo la spesa, altri lo trovano noioso. Di certo, quando entriamo in un supermercato, siamo circondati da un insieme di colori e odori che ci spingono a spendere. Qualcuno li sceglie proprio perché nelle stesse quattro mura si trova (quasi) di tutto, sebbene i prezzi dei prodotti non in offerta siano praticamente uguali a quelli dei negozi sotto casa. Il supemercato, però, gioca proprio sulla comodità: si ha tutto a disposizione nello stesso spazio, dal cibo ai prodotti per la casa.

Chi vive da solo raramente scrive una lista della spesa: sa bene quali sono i pochi prodotti da acquistare. Al contrario, chi condivide un appartamento con i propri familiari o con i coinquilini, è più propenso ad annotare su un foglio di carta (o sul cellulare) le tante cose da acquistare. Spesso capita che a fare la spesa vada una sola persona a beneficio di tutti. Sebbene sempre più persone scrivino nelle note del proprio smartphone i prodotti da comprare, c'è chi è ancora 'vecchia scuola' e usa carta a penna. Di questi bigliettini, spesso, rimane traccia proprio all'interno del supermercato.

La lista della spesa abbandonata nel supermercato: "Una serata divertente"

Tra chi ancora scrive a mano la lista della spesa, c'è anche chi non è abbastanza educato da gettarla negli appositi contenitori. Qualcuno la lascia in uno scaffale a caso, altri per terra, vicino alle casse. Certamente può capitare anche di perderla, ma il più delle volte c'entra l'inciviltà. Ad ogni modo, in un supermercato italiano, qualcuno ha fotografato una lista della spesa lasciata per terra che a suo modo è interessante. Si capisce chiaramente che l'autrice abbia passato una serata divertente, fatta di carbonara, vino, birra e chissà cos'altro. Ecco la foto che mostra un frammento di vita di una persona:

Molti si sono chiesti come sia terminata la cena dopo un piatto di carbonara e qualche bicchiere di vino. Curiosamente, nei commenti è intervenuta anche l'autrice (taggata nella didascalia)! Non ha specificato come sia andata la sua serata a base di carbonara e vino (sono fatti suoi), ma ha precisato che l'acronimo Q.C.C.V. sta per "quel cavolo che vuoi". Insomma, nei supermercati italiani si trovano anche perle simili. Non sappiamo in quale parte d'Italia viva, ma qualche romano potrebbe aver storto il naso nel leggere 'Parmigiano' e 'Tortiglioni' anziché 'Pecorino romano' e 'Spaghetti', due ingredienti fondamentali per la carbonara originale.

