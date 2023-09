Toscana, cliente trova un clamoroso errore nello scontrino del supermercato: "Che cassiere...audaci!"

Toscana, un uomo va a fare la spesa a Cerreto Guidi, ma sullo scontrino si becca un'amarissima sorpresa: ecco cosa gli è stato addebitato

Cerreto Guidi è un affascinante comune situato in Toscana. Questo pittoresco borgo non lontano da Firenze offre molte attrazioni che catturano l'attenzione dei visitatori ed è, pertanto, una meta ideale per chi desidera immergersi nell'atmosfera e nella cultura della regione in questione. Uno dei punti di riferimento più noti qui è il Castello Mediceo, un'imponente fortezza che risale al XVI secolo e che fu costruita dalla famiglia Medici: serviva come residenza di caccia per il Granduca Cosimo I. Oggi, il luogo ospita un interessante museo che illustra la storia del territorio e della famiglia nobile, nonché una sala da pranzo ben conservata che offre uno sguardo autentico nella vita di corte dell'epoca.

La Chiesa di San Leonardo è un'altra attrazione notevole a Cerreto Guidi. Questa chiesa risale al XIII secolo ed è un esempio affascinante di architettura religiosa medievale. L'interno è decorato con affreschi d'epoca e offre un'atmosfera di serena spiritualità. Il Museo di Arte Sacra di San Pietro, poi, è un luogo ideale per gli amanti dell'arte e della storia: qui si trova una collezione di opere d'arte sacra, tra cui dipinti, sculture e oggetti liturgici, che raccontano la storia religiosa e culturale della regione. Per gli amanti della natura, i dintorni della città offrono splendide opportunità per escursioni e passeggiate all'aria aperta. Le colline toscane circostanti sono famose per i loro vigneti e uliveti, e ci sono molte aziende agricole dove è possibile degustare vini e olio d'oliva locali.

Inoltre, la cucina toscana è rinomata in tutto il mondo, e Cerreto Guidi offre diverse opportunità per gustare piatti tradizionali in ristoranti e trattorie locali. In sintesi, il posto in questione è una gemma nascosta in Toscana, ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Se si è in cerca di un'esperienza autentica in una località meno affollata rispetto alle città toscane più famose, il borgo di quest'articolo è sicuramente da considerare nella lista delle mete da visitare, eppure bisogna stare attenti a fare la spesa qui...

Toscana, va a fare la spesa e mostra lo scontrino: "Ecco cosa mi hanno addebitato"

Anche in Toscana, come in qualsiasi altra parte d'Italia, è emersa nel corso di quest'estate una vera e propria malattia. E no, non si fa riferimento al Covid-19 che è quasi un lontano ricordo ormai, quanto alla febbre da scontrino. Nei mesi più caldi, in tanti hanno approfittato di gite fuori porta, escursioni, pernottamenti, pranzi e cene per armarsi di smartphone e constatare quanto alte siano state le loro spese, soprattutto da quando è stata fatta pagare la divisione a metà di un toast.

Stavolta però, un cliente ha fotografato semplicemente lo scontrino di un supermercato a Cerreto Guidi. Qui per dei limoni costa d'Amalfi che aveva preventivato di pagare 1,16 euro, gli sono stati addebitati 2,28 euro. Non si tratta di una grande differenza economica, eppure la truffa c'è. Così, l'utente Facebook scrive: "Scontrini pazzi e cassiere audaci che fanno lo scontrino".

LEGGI ANCHE: Roma, vicino ai panni stesi alla finestra del piano terra spunta un cartello comico: "Prendi ciò che vuoi, ma..."