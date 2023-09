Scienziato analizza la Nutella al microscopio: "Guardate cosa mangiate a colazione"

Uno scienziato (e TikToker) analizza la Nutella servendosi del proprio microscopio: ecco cosa c'è dentro e se passa il 'test' per la salute

La Nutella è una delle creme spalmabili più popolari al mondo, amata da milioni di persone in tutto il globo. Questa delizioso cioccolato fuso con nocciole è diventata un'icona gastronomica e ha una storia affascinante alle spalle. È stata inventata dall'italiano Pietro Ferrero nel 1964, anche se la sua origine può essere fatta risalire agli anni '40 quando il padre di Pietro, Michele, iniziò a sperimentare con la produzione di creme a base di nocciole. Da allora, la protagonista di questo articolo è diventata un successo globale.

La sua composizione è relativamente semplice ma incredibilmente appagante: nocciole tostate, zucchero, olio di palma, cacao in polvere, latte in polvere e lecitina di soia. Questi ingredienti vengono lavorati insieme per creare una crema densa e vellutata con un sapore unico che combina la dolcezza del cioccolato con il gusto ricco e burroso delle nocciole. La versatilità di questo cibo è un altro motivo del suo successo. È perfetta da spalmare su pane, fette biscottate o pancake, ma può essere utilizzata anche come ingrediente in una vasta gamma di ricette dolci e salate. Molti suoi amanti la utilizzano per farcire croissant, crepes o gelato, mentre altri la incorporano in dolci come torte, muffin o biscotti.

Tuttavia, nonostante il suo gusto irresistibile, la Nutella ha anche suscitato alcune controversie nel corso degli anni. Una delle principali preoccupazioni riguarda l'uso dell'olio di palma, che ha portato a preoccupazioni ambientali e sanitarie. L'azienda produttrice, Ferrero, ha preso misure per utilizzare olio di palma sostenibile e ridurre gli impatti ambientali, ma il dibattito continua. E allora? È buona da mangiare oppure no? Ecco com'è esaminata al microscopio.

Nutella, TikToker la osserva al microscopio e fa una scoperta sconvolgente: ecco quale

In conclusione, la Nutella è molto più di una semplice crema spalmabile; è un'icona culinaria che ha conquistato il mondo con il suo sapore unico e la sua versatilità. Tuttavia, mentre molti la adorano, è importante anche considerare le questioni legate alla sostenibilità e alla salute quando si tratta di consumarla. In ogni caso, non c'è dubbio che il cibo in questione continuerà a deliziare le papille gustative di molte persone in tutto il mondo per gli anni a venire. E lo scienziato di @micro_mondo su TikTok... Approva!

Sì, perché in un video il TikToker analizza la Nutella al microscopio. Immaginereste di vedere residui o altro che la classificano come cibo spazzatura? Non è affatto così! Infatti l'unica cosa che si percepisce con lo strumento dello scienziato sono granuli, ovvero nocciole tritate. Come scrive @micro_mondo, insomma ,"la Nutella passa il test". E voi, quanto la amate?

