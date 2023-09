Barbara d'Urso, l'amarissima confessione sui social: "Oggi è un anniversario doloroso: cosa mi successe il 1° settembre 2008"

Barbara d'Urso si lascia andare ad un amarissimo sfogo sui social in vista della prossima stagione di Pomeriggio Cinque che non la vedrà più protagonista

La conduttrice Barbara d'Urso non necessita affatto di presentazioni: è uno dei volti principali della televisione italiana e quella che per anni ha rappresentato il piccolo schermo di stampo berlusconiano. La sua casa è stata Canale 5 per così tanto tempo che ci risulterebbe difficile vederla su un'altra rete. Eppure questo avverrà. Infatti, con il completo passaggio dell'azienda Mediaset all'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi (in seguito alla scomparsa di suo padre, Silvio Berlusconi), le cose sono cambiate drasticamente.

La linea editoriale che quest'ultimo intende dare alla propria impresa prevede un rinnovamento verso una tipologia di televisione differente. D'altro canto, una vera e propria rivoluzione, ha colpito non solo la Mediaset, ma anche la Rai (basti pensare al fatto che presentatori storici del calibro di Fabio Fazio e Lucia Annunziata hanno lasciato l'azienda, spostandosi altrove). Ma torniamo a Barbara d'Urso. Dopo un'estate in vacanza, quest'anno non è pronta a ripartire con il suo Pomeriggio Cinque che è invece stato affidato a Myrta Merlino. La decisione è arrivata qualche mese fa come una doccia fredda per lei e per i suoi fan. Malgrado la conduttrice campana sia una roccia ben salda e una donna forte, il colpo accusato si fa sentire ancora oggi...

Barbara d'Urso, il nostalgico post Instagram: "Era il 1° settembre del 2008 quando..."

Poco fa, Barbara d'Urso ha pubblicato sui propri canali social una serie di scatti risalenti a Pomeriggio Cinque nel corso degli anni. Sotto di essi, organizzati in un carosello, è presente una lunga didascalia. "Fra qualche giorno prenderà il via la 16esima edizione di Pomeriggio Cinque, la prima senza di me. Ho dato vita e curato con amore quel programma per ben 15 anni ed è per me motivo di orgoglio che una trasmissione nata, cresciuta e identificata con me, vada avanti mantenendo lo stesso nome", scrive con un piglio più che nostalgico.

"Era il 1 settembre del 2008 quando io e Claudio Brachino, all'epoca direttore di Videonews, creammo prima Mattino Cinque e poi Pomeriggio Cinque, nonché Domenica Cinque. È stata un’avventura straordinaria, che mi ha permesso di portare avanti battaglie sociali, di fare intervista a tutti i leader politici sino all’ultima campagna elettorale, di tenervi informati e felici durante i mesi bui della pandemia", le parole di rimpianto che si leggono. Barbara d'Urso racconta anche della dedizione che ha messo nel programma per 15 anni, sempre ligia al dovere nonostante il budget non alto e il fatto che negli ultimi tempi fosse stata spostata in uno studio decisamente più piccolo e in condizioni di messa in onda peggiori.

E conclude: "Malgrado questo, ho garantito, assieme alla meravigliosa squadra che mi ha accompagnata fino al 2 giugno, un ascolto parecchio alto (con una media stagionale 16%, con punte al di sopra del 20%) ed eravamo felicissimi di ricominciare con la nuova stagione, come mi era stato fortemente richiesto". Infine, la conduttrice fa un grande in bocca al lupo a Myrta Merlino e al suo programma rinnovato con mezz'ora in più e tutti gli accorgimenti migliori: "Resta una delle creature televisive di cui vado più orgogliosa. L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me. A presto e col cuore".

LEGGI ANCHE: Spagna, all'ingresso di una casa spunta un avvertimento geniale per i ladri sul tappetino: "Se venite a rubare..."