Puglia, basta Caraibi del Salento! "Più a nord esiste un vero paradiso, dove il mare è incredibile": parola di TikToker

Puglia, non ci sono solo i Caraibi del Salento: ecco un posto davvero paradisiaco dove il mare è incredibile secondo la testimonianza di una TikToker

La Puglia, situata nel sud-est dell'Italia, è una regione straordinaria che offre una vasta gamma di attrazioni per i visitatori. Nel contesto del Salento, spesso soprannominato il "Caraibi d'Italia" per la sua bellezza e il suo mare cristallino, ci sono molte attrazioni uniche da scoprire come spiagge mozzafiato. La costa salentina offre acque cristalline e spiagge di sabbia dorata che si estendono per chilometri. Località come Punta Prosciutto, Porto Cesareo e Santa Maria di Leuca sono mete imperdibili per chi ama il mare e il sole.

Il Salento, inoltre, è ricco di città storiche, ognuna con il suo carattere unico. Lecce è nota per la sua straordinaria architettura barocca, con chiese e palazzi decorati con dettagli intricati. Otranto è famosa per la sua cattedrale mozzafiato e la vista panoramica dal suo castello. Gallipoli, poi, ha un centro storico affacciato sul mare e offre un'atmosfera incantevole. Eppure, esistono anche altre mete in Puglia più 'sottovalutate'.

Puglia, esiste un mare incredibile e una riserva naturale di tutto rispetto: ecco dove secondo la testimonianza di una TikToker

La TikToker @manuelavitulli ha mostrato in un recente video come esiste un luogo a dir poco bellissimo in Puglia. Ecco le sue parole: "Sapete dove si trova questo mare incredibile? È un paradiso, una riserva naturale in Puglia. Questo posto trasmette una pace incredibile, ma soprattutto è rifugio per migliaia di specie animali. Sto parlando della riserva naturale di Torre Guaceto. Situata a metà tra i comuni di Brindisi e Carovigno, è sia una riserva marina che una riserva terrestre. Ma perché è così importante Torre Guaceto? Perché s'impegna a salvaguardare gli habitat delle piante e degli animali che ci vivono all'interno e si impegna anche ad insegnarlo a chi visita la riserva. Torre Guaceto vanta uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità del Mediterraneo, comprendendo praterie di Posidonia oceanica e formazioni coralline mediterranee".

Dalle immagini si percepisce la bellezza, ma anche la professionalità di coloro che curano il posto. Infatti, Manuela continua: "La riserva è molto grande e uno dei posti che più amo al suo interno è il centro di recupero delle tartarughe marine caretta caretta. Quando le tartarughe incappano in ami o reti dei pescatori (e purtroppo questo capita molto spesso, mettendo a repentaglio la vita stessa di queste creature), il centro di recupero delle tartarughe marine di Torre Guaceto le aiuta, interviene, permettendo loro di avere una nuova vita".

@manuelavitulli Da sempre uno dei miei posti preferiti in Puglia. Felice di parlarvene qui. Con la sua flora e la sua fauna e il grande impegno nella salvaguardia ambientale. L’episodio completo (bellissimo) lo trovate su TVA, la web TV di Acquedotto Pugliese che ospita il mio format: Viaggiando con Manuela Vitulli. #viaggi #puglia #torreguaceto #natura ♬ Beautiful Paradise - Aga Alamsyah

Ma è possibile fare il bagno qui? Manuela risponde anche a questo con un sorriso e una buona notizia per i vacanzieri settembrini: "Le visite guidate si possono prenotare e se vi state chiedendo se è possibile fare il bagno e trascorrere una giornata al mare qui, sì, ci sono cento metri dedicati proprio alla balneazione".

