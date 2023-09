Camion, il suo proprietario (di Roma) incolla una scritta infamissima sulla parte posteriore: "Se mi tamponi..."

Un autista di Roma incolla sul retro del proprio camion una scritta davvero infame per scongiurare i tamponamenti: ecco cosa recita

Essere camionisti a Roma, come in molte altre grandi città, è una professione che comporta sfide e responsabilità significative. Questi professionisti del trasporto sono parte integrante della logistica urbana e contribuiscono in modo sostanziale al funzionamento quotidiano della città e all'economia nazionale. Uno dei principali ostacoli che chi guida un camion in capitale deve affrontare è il traffico intenso e la congestione stradale. Le vie della città sono spesso affollate, e il transito può diventare problematico, specialmente durante le ore di punta. Navigare attraverso 'cunicoli' stretti e affollati richiede abilità e pazienza.

I camionisti, inoltre, a Roma come altrove, devono rispettare rigorose normative e regolamenti, comprese le limitazioni di velocità e gli orari di guida. La sicurezza stradale è una priorità assoluta, e tali professionisti devono essere costantemente attenti per evitare incidenti e pericoli sulla strada. I lavoratori in questione sono responsabili anche della consegna puntuale delle merci ai loro destinatari. Questo richiede una pianificazione accurata, una gestione del tempo efficiente e una conoscenza dettagliata delle strade e delle vie di accesso in una città decisamente 'complicata' per via della quantità di persone che vi circolano.

Guidare un camion significa anche trasportare una vasta gamma di merci, dai generi alimentari ai prodotti industriali e chimici. Questa diversità richiede competenze specifiche per la gestione e la manipolazione dei vari tipi di carichi, nonché per garantire che siano trasportati in modo sicuro. La professione può essere, poi, solitaria e richiede lunghi periodi di tempo trascorsi da soli nella cabina del guidatore. Ciò può comportare sfide legate all'isolamento e alla stanchezza. Proprio per questo bisogna avere un carattere solare e ironico per affrontare un mestiere del genere. E il camionista di oggi, di certo, è così, a giudicare dalla scritta che ha lasciato sul retro del proprio mezzo!

Camion a Roma, il guidatore scrive un messaggio comico sul retro: "Non vi conviene tamponarmi perché..."

Essere camionisti a Roma è una professione impegnativa, ma fondamentale. Tali lavoratori sono i guardiani del flusso delle merci e della logistica urbana, garantendo che la città e le imprese abbiano ciò di cui hanno bisogno per funzionare. Il loro lavoro richiede abilità, responsabilità e dedizione, ma anche un po' di leggerezza non guasta mai. Quest'ultima è quella che ha palesato un camionista che - sul retro del proprio mezzo, ha lasciato una scritta cattivissima (e in fin dei conti veritiera).

"Se mi tamponi, sei nella me**a", queste le parole che si leggono nella parte posteriore del mezzo (segnalato dalla pagina Twitter 'Con la Roma ner core'). La verità però è che la ditta per cui il camionista è specializzata nello spurgo di fosse biologiche, in disinfestazioni e in derattizzazioni. Pertanto, il messaggio non è così infame, se si considera che rappresenta la dura e cruda realtà (raccontata in maniera molto diretta, questo è certo).

LEGGI ANCHE: Bassotto fa una colazione da re: ecco cosa gli ha preparato la sua padrona