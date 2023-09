Bassotto fa una colazione da re: ecco cosa gli ha preparato la sua padrona

Un bassotto ha fatto invidia ad alcuni esseri umani per la colazione da re preparatagli dalla sua padrona. Il cane ha potuto mangiare alcuni cibi deliziosi, adatti ovviamente anche al suo stomaco.

Il bassotto è uno dei cani più belli in circolazione. Chi ne ha uno non può fare a meno di innamorarsene perdutamente. Il suo corpo allungato unito a delle zampe corte gli conferiscono un aspetto molto singolare. Esiste una curiosità attorno al suo nome: quello originario, in tedesco, è 'Dachsund': "Dachs" vuol dire "tasso" e "hund" si traduce "cane". In passato, infatti, il bassotto era una delle razze preferita dai cacciatori, visto il suo olfatto sviluppatissimo e soprattutto la forma del suo fisico, che rendeva facile addentrarsi ovunque per cacciare animali come i tassi.

Oggi è prevalentemente un cane da salotto: a differenza di altre razze, odia la pioggia, quindi lasciarlo fuori 24 ore su 24 non è la scelta migliore. Ciò non significa che ami trascorrere tutta la giornata in casa! Tutt'altro: il bassotto ama le avventure, ama correre e in generale fare attività fisica. Si tratta di cani dall'indole piuttosto indisciplinata, che tuttavia si affezionano moltissimo ai propri padroni. La chiave è trattarli bene e trascorrere tempo con loro: daranno indietro l'affetto con gli interessi. Una tiktoker gli ha preparato una ricchissima colazione, che lui ha apprezzato molto.

La colazione da re del bassotto

Il video ha superato i 5 milioni di visualizzazioni in poche settimane. Nei secondi iniziali, si vede un bassotto che annusa timidamente un vassoio coperto da una cloche di vetro. A destra vediamo due uova e una tazza contenente del liquido schiumoso. Lentamente, il bassotto divora tutto, iniziando dalle ciambelle. Subito dopo passa alle uova e, nel mezzo, beve un po' di latte. Sembrano tutti elementi di una colazione tipica di un essere umano, ma la padrona ha specificato gli ingredienti e sono tutti adatti allo stomaco di un cane.

Nella didascalia, la tiktoker precisa che: "Le ciambelle sono soprattutto albume d'uovo sbattuto, con un tocco di farina di cocco e di tapioca, a cui ho aggiunto delle patate, senza zucchero o burro". Come 'topping', c'è della carne macinata, tuorlo d'uovo e barbabietola cucinata. Le uova al centro sono di quaglia e non di gallina. Quello che sembra un cappuccino, in realtà, è un mix di latte schiumato di pecora e brodo con ossa di maiale. Insomma, una colazione da re, ma adatta per un cane e non propriamente per un umano! O, quantomeno, non adatta a un essere umano con gusti 'regolari'. Quanti di voi berrebbero un cappuccino fatto con latte di capra e brodo di ossa di maiale? La cosa importante è che l'adorabile bassotto abbia mangiato tutto (ad eccezione di una metà ciambella con le barbabietole)

