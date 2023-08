Salerno, va al bar e mostra lo scontrino: "È inaudito! Ecco quanto ho speso per un caffè e due zeppole""

Salerno, due donne sono andate al bar e hanno consumato un caffè e due zeppole: ecco quanto hanno addebitato loro per la consumazione

Salerno è una città incantevole situata sulla costa tirrenica della Campania, in Italia. Oltre alle sue bellezze naturali e storiche, offre una ricca esperienza culinaria che riflette le tradizioni gastronomiche della regione. Il centro storico qui è un labirinto di stradine strette, piazze affascinanti e edifici storici ben conservati. La Cattedrale, con la sua straordinaria facciata romanica, è un punto di riferimento imperdibile. Passeggiare nei dintorni offre l'opportunità di scoprire piccoli ristoranti e caffè tradizionali dove è possibile gustare cibi tipici.

Famoso è anche il Giardino della Minerva, orto botanico, situato nel cuore del centro storico di Salerno: è un luogo incantevole per una passeggiata tranquilla. Qui si possono scoprire una vasta varietà di erbe aromatiche, piante medicinali e fiori che hanno un ruolo importante nella cucina mediterranea. La lunga passeggiata lungo il lungomare Trieste, poi, regala viste spettacolari sulla costa e sul mare. È un luogo perfetto per rilassarsi, fare una passeggiata serale o semplicemente godersi il panorama. Infine, non si può evitare di citare il Castello di Arechi, medievale, che si trova su una collina sopra la città e dona una vista panoramica sulla baia di Salerno. Oltre all'aspetto storico, la fortezza ospita eventi culturali e mostre.

Salerno è celebre per la sua cucina tradizionale, che presenta molte delle prelibatezze della Campania. Non si può perdere qui l'opportunità di gustare piatti come il "sartù di riso" (una sorta di pasticcio di riso), la "mozzarella in carrozza" (fette di mozzarella impanate e fritte) e la "pizza a portafoglio" (una pizza piegata a metà con ripieni deliziosi). La cucina del posto è rinomata anche per i suoi piatti a base di pesce, grazie alla posizione privilegiata della città sulla costa. Tra i dolci, immancabili anche le zeppole, tipiche della tradizione campana. Proprio queste, insieme ad un caffè, sono state consumate da una coppia di donne che hanno riportato sui social lo scontrino.

Salerno, al bar con l'amica ordina un caffè e due zeppole: ecco quanto spende

Come anticipato, Salerno offre un mix affascinante di bellezze storiche, naturali e culinarie. Esplorare questa città significa immergersi nella cultura mediterranea, godere di una cucina deliziosa e ammirare paesaggi spettacolari lungo la costa. Tra un'attrazione e l'altra non resta che sedersi a un bar, come hanno fatto due donne che hanno riportato la propria esperienza su Facebook. La cliente che ha fotografato lo scontrino ha raccontato sul social del gruppo Meta quanto ha speso per un caffè e due zeppole con un'amica... Ed è davvero sorprendente.

"È inaudito! A Salerno per un caffè e due zeppole stamattina abbiamo speso 3,60 euro! È inaccettabile! Secondo me è troppo poco, data la cortesia dei gestori compresa nel prezzo e l'impegno a tenere ordinato quel tratto di spiaggia! Volevamo pagare di più ma non hanno voluto sapere nulla! Ci hanno voluto per forza dare il resto!", scrive mostrando in effetti una gratitudine giusta e uno scontrino che va contro la tendenza del momento (dato che, di recente, diversi gestori di locali si fanno pagare qualsiasi cosa!). Una notizia sorprendente.

