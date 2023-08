Due camionisti vicini in autostrada hanno scritte complementari sul retro dei loro mezzi: se le leggi, scoppi a ridere

Due camionisti, posti l'uno sulla corsia centrale e l'altro su quella di destra, hanno due scritte che - lette insieme, suscitano risate assicurate: ecco di cosa si tratta

Le scritte sul retro dei camion, spesso chiamate "scritte posteriori" o "adesivi posteriori", sono un aspetto comune dei veicoli commerciali su strada. Queste servono a diversi scopi e rappresentano una parte integrante dell'identità di un'azienda o del settore del trasporto. Una delle loro funzioni principali è identificare chiaramente l'azienda o la società di trasporto dietro il veicolo. Spesso, il nome dell'impresa, il logo e talvolta anche il numero di telefono o l'indirizzo del sito web, sono presenti sul retro del mezzo. Questo aiuta nella promozione del brand.

Sui camion, le scritte posteriori possono fungere da forma di pubblicità mobile. Poiché tali mezzi percorrono lunghe distanze su strade pubbliche, le frasi posizionate sul retro possono essere viste da un vasto pubblico. Molte aziende sfruttano questa opportunità per promuovere i loro prodotti o servizi, aumentando la visibilità del marchio. Oltre all'aspetto promozionale, scrivere qualcosa nella parte finale del veicolo è un'azione per la sicurezza stradale. Le scritte riflettenti o fluorescenti sono spesso utilizzate per migliorare la visibilità del furgone in condizioni di scarsa illuminazione o di visibilità ridotta. Questo può aiutare a prevenire incidenti stradali.

Le scritte posteriori possono contenere informazioni importanti relative al trasporto in corso, come "trasporto di merci pericolose", "trasporto refrigerato" o "trasporto di animali vivi". Tali indicazioni avvisano gli altri utenti della strada sulla natura del carico e sulla necessità di adottare precauzioni adeguate. In molti paesi, ci sono regolamenti specifici che disciplinano il contenuto e le dimensioni delle scritte posteriori dei veicoli commerciali. Ad esempio, potrebbero essere richiesti caratteri di dimensioni minime o determinati colori per le scritte. Questi regolamenti mirano a garantire che le scritte siano chiare e facilmente leggibili. Questa volta, le scritte sottoposte alla vostra attenzione sono ben due. Lette insieme, vi faranno ridere. Ecco perché.

Camion con scritte esilaranti: due, lette insieme, sono perfette

In sintesi, le scritte posteriori dei camion svolgono una serie di ruoli importanti. Forniscono un'identificazione visiva delle aziende di trasporto, fungono da veicoli di pubblicità mobile, contribuiscono alla sicurezza stradale e danno informazioni essenziali relative al trasporto. Inoltre, riflettono la cultura e l'immagine dell'azienda, diventando parte integrante della sua identità visiva. Così, @cristiano.militello, ha segnalato non uno, ma ben due camion, posti l'uno accanto all'altro in autostrada.

I due camion appartengono chiaramente alla medesima azienda, dal momento che presentano la stessa forma, lo stesso colore e la stessa scritta che - ripetuta, genera un sorriso. "Duran" e "Duran", si legge sul retro dei mezzi. A questo punto, non si può non pensare al celebre gruppo musicale Duran Duran e alla loro famosa canzone The Wild Boys.

