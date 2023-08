"Vi faccio vedere com'è vivere in un faro", ragazza spagnola realizza il sogno di molte persone

Le persone introverse (e magari anche un po' misantrope) sognano di andare a vivere in un faro, lontano da tutto e tutti. Una ragazza spagnola, residente a Cadice, ci è riuscita e in un video su TikTok ha mostrato com'è svegliarsi all'interno di questa struttura.

In un momento di crisi personale, causata da qualche delusione, molti hanno pensato di mollare tutto e andare a vivere in totale solitudine. Diventare il guardiano di un faro è un buon compromesso: solitamente si guadagna molto bene e si trascorrono giornate intere senza avere contatti con altri esseri umani. Ma ne vale davvero la pena? Non esiste una risposta che metta tutti d'accordo. Come ogni circostanza della vita, ci sono vantaggi e svantaggi.

Tra i 'pro' c'è sicuramente la possibilità di vivere in luoghi bellissimi, sulla costa o su isolotti disabitati. Ogni giorno, ad ogni ora, si hanno viste panoramiche spettacolari del mare, delle onde e del cielo che cambia colore. Chi è in cerca di tranquillità, qui ne troverà in abbondanza. Si tratta di uno stile di vita unico nel suo genere, che può aiutare un essere umano a riconnettersi con la natura. Ovviamente vivere in totale isolamento ha i suoi svantaggi: servizi come elettricità, acqua potabile e accesso a Internet possono essere limitati o meno stabili. Anche comprare cibo e beni di prima necessità non è semplice e il più delle volte si fanno grandi scorte che devono durare mesi. Quando il mare è particolarmente agitato, non mancano i disagi e talvolta perfino i pericoli.

Vivere in un faro: l'esperienza di una ragazza spagnola

C'è chi vive in un enorme condominio, chi in una casa di campagna lontana dal centro e chi su un mezzo di trasporto adibito a casa. E poi c'è chi abita in un faro. Andrea Ernesto, ragazza spagnola originaria di Cadice, potrebbe appartenere a questa minoranza. Su TikTok, infatti, ha dichiarato di vivere in un faro a Chipiona, città della comunità di Cadiz. Il video è breve e mostra il tipico risveglio di una persona che abita dentro un faro: "Quando mi annoio, poi mi ricordo che abito in un faro" è la scritta in spagnolo che campeggia sul video.

Se la stanza ha un aspetto piuttosto normale, gli interni ricordano quelli di un castello antico. Le scale portano alla cima del faro, che ha una vista spettacolare sulla città costiera spagnola. Di certo, in quell'abitazione non manca la luce. Il video sembra essere stato registrato al tramonto, momento della giornata in cui il cielo spesso mostra i suoi migliori colori. "Hai realizzato il mio sogno", risponde un utente. Altri fanno notare che la ragazza, nella parte finale del video, ha una borsa con sé, segno che forse potrebbe essere di passaggio nel luogo in questione e non viverci stabilmente. La creator digitale posta raramente su TikTok e non ci sono altri video che confermino (o smentiscano) il fatto che viva in un faro.

