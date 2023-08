Tiktoker nella bufera: "Faccio sempre questa domanda agli uomini al primo appuntamento"

Una tiktoker molto seguita ha attirato a sé un numero altissimo di critiche e insulti dopo alcune dichiarazioni controverse. La donna, infatti, fa una domanda molto precisa a qualsiasi uomo durante il primo appuntamento e, se non è soddisfatta dalla risposta, interrompe subito la conoscenza.

"Qual è la prima cosa che guardi in una donna?" è una domanda che è stata posta a milioni di uomini. Le risposte differiscono: qualcuno dice il viso, qualcun altro va più nello specifico e risponde "gli occhi", altri indicano parti del corpo... diverse. E una donna? Cosa la attrae di un uomo? Nel caso di Sofia Franklyn, nota tiktoker americana, non c'entra nessuna parte del viso o del corpo. La star di TikTok sta ricevendo una pioggia di critiche per alcune sue dichiarazioni controverse sul mondo maschile.

Sofia Franklyn è una tiktoker e produttrice di podcast. In passato ha collaborato con alcuni influencer famosi, prima di creare il proprio show, in cui parla di gossip e retroscena di Hollywood con ospiti molto famosi. Proprio nel corso di una delle ultime puntate del suo show, ha rilasciato la dichiarazione che le sta costando molte critiche. "Non scherzo: agli ultimi tre uomini con cui sono uscita ho chiesto subito quanti dollari ci fossero sul loro conto corrente bancario". Il suo ospite speciale, Leo Skepi, ha ribattuto: "Io non giudico mai nessuno, ma voglio capire le intenzioni dietro i gesti. Quindi ti chiedo: perché lo fai?".

La tiktoker che esce solo con uomini ricchi

"Perché voglio uscire solo con uomini benestanti, che hanno un sacco di soldi - ha ribattuto la tiktoker - io penso sempre: ho un lavoro, sono molto famosa, ho fatto successo. Credo di avere il sacrosanto di diritto di chiedere: 'Siamo sullo stesso livello o sto perdendo tempo con te?'". Inevitabile che dichiarazioni così divisive ricevessero commenti velenosi da parte di chi ha visto il video e ascoltato le pretese della tiktoker. Più di un utente su TikTok l'ha chiamata "gold digger", ovvero una donna interessata a un uomo solo per i suoi soldi.

Altri fanno ironia: "A chi uscirà con la tizia: non regalatele fiori, portatele una copia della vostra dichiarazione dei redditi". E ancora: "Questa è la classica situazione in cui a scappare da un appuntamento romantico con la scusa di andare in bagno è l'uomo e non la donna". Forse la tiktoker è stata troppo sincera e diretta, ma la verità è che 8 donne su 10, in Italia e nel mondo, sono attratte dagli uomini ricchi. Magari quasi nessuna chiede di vedere la cifra sul conto corrente al primo appuntamento, ma quasi tutte studiano il modo in cui si veste, che macchina guida e in generale quello che possiede. Fateci caso: tra gli uomini veramente ricchi, i cosiddetti single cronici sono una rarità, mentre abbondano tra chi ha un reddito basso o normale.

