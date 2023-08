Liguria, va al bar e mostra lo scontrino: "Che scandalo! Ecco quanto ho speso per un caffè con due cannucce"

Si reca in un bar della Liguria (a Lavagna, in provincia di Genova) e per un caffè con due cannucce, dell'acqua con limone della costiera amalfitana e vista panoramica spende una cifra 'scandalo': ecco quanto ha pagato

Lavagna, una pittoresca città situata sulla costa ligure dell'Italia, è un luogo ricco di fascino e attrazioni, sia culturali che culinarie. Questo affascinante borgo marinaro ha molto da offrire ai visitatori che desiderano scoprire la bellezza della Liguria e del suo patrimonio. Per quanto riguarda le attrazioni culturali, una delle principali è il "Borgo Antico". Questo affascinante quartiere storico è caratterizzato da strette strade acciottolate, edifici colorati e un'atmosfera autentica che farà sentire come se si fosse tornati indietro nel tempo. Si può passeggiare tra le sue vie, ammirare le case storiche con le loro facciate affrescate e scoprire piccole botteghe artigianali.

Un altro luogo d'interesse è il Castello di Lavagna. Questa antica fortezza, situata sulla collina sopra la città, offre una vista panoramica sulla costa e sul mare. È un luogo perfetto per una passeggiata rilassante e per ammirare l'architettura medievale. Quando si tratta di attrazioni legate al mare, la spiaggia del posto è un luogo ideale per rilassarsi al sole e fare il bagno nelle acque cristalline del Mar Ligure. I lidi qui sono ben attrezzati e offrono una varietà di servizi per i visitatori. Passando alla cucina, la Liguria è famosa per i suoi piatti a base di pesce e pesto. Lavagna non fa eccezione, e si possono gustare deliziosi piatti locali nei ristoranti della città. Non si può perdere l'opportunità di assaporare un autentico piatto di trofie al pesto, un piatto di pasta fresca condito con il famoso pesto genovese, o una frittura di pesce fresco.

Inoltre, Lavagna è conosciuta per il suo olio d'oliva extra vergine di alta qualità, quindi bisogna per forza provare un piatto di focaccia ligure, condita con olio d'oliva e sale marino. È una prelibatezza locale che conquista il palato di tutti. Infine, se si è amanti del vino, la Liguria produce vini deliziosi, in particolare il Vermentino, che si abbina perfettamente ai piatti a base di pesce da gustare in appositi ristoranti. Eppure anche a colazione ci si può accomodare in bar di tutto rispetto vista mare. Ma quanto si spende?

Liguria, fa colazione in un bar vista mare a Lavagna: ecco quanto spende per un caffè

In sintesi, Lavagna è una destinazione affascinante che offre sia attrazioni culturali che culinarie. Un utente di Instagram, Gianni Trifiletti (@giannitrifilettireal), ha raccontato di uno 'scandalo' subito proprio in questa città della Liguria quando si è recato al bar e ha ordinato un caffè con due cannucce. Ecco cosa scrive in didascalia sul noto social del gruppo Meta, mostrando lo scontrino inaspettato.

"Ci risiamo! Un altro scandalo! Mi siedo a un tavolino di un noto caffè della riviera ligure ordino un caffè con due cannucce e un bicchiere di acqua minerale naturale temperatura ambiente con ghiaccio a parte e limone della costiera amalfitana (che tra l’altro mi viene vergognosamente offerto!), sto seduto al tavolo con vista promontorio di Portofino e Corsica circa due ore e poi chiedo il conto. Quanto mi fanno pagare? 1,10 euro! Ma siamo impazziti? Io non volevo spendere meno di 20 euro! Questa è scorrettezza, banditismo, furto con scasso, circonvenzione di incapace! Brutta gente!". Naturalmente il tono è ironico e sorpreso. In questa 'febbre degli scontrini' non tutto è perduto e c'è anche chi si fa pagare in maniera onesta per ciò che offre.

