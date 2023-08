Roma: nel palazzo compare un cartello perfetto contro chi emette gas corporali in ascensore, ma 'lo scorreggione' risponde così

In un palazzo di Roma è apparso un cartello che si oppone a chi emette 'gas corporali' in ascensore, infischiandosene delle regole del buon costume. Lo 'scorreggione' tuttavia, ha la risposta pronta

L'ascensore è uno spazio comune in molti edifici residenziali e commerciali, e il rispetto nei confronti di questo ambiente dovrebbe essere una pratica fondamentale per tutti gli utenti. Innanzitutto, esso è progettato per essere un mezzo efficiente per spostarsi all'interno di un palazzo, risparmiando tempo e sforzo fisico. Questo significa che bisognerebbe utilizzare l'ascensore in modo razionale. Ad esempio, se si dispone di un solo bagaglio leggero e l'edificio è altissimo e pieno di piani, a meno che non si debba andare ad uno degli ultimi, sarebbe opportuno prendere le scale invece di affollare il posto. In tal modo, si lascia spazio a coloro che potrebbero avere una maggiore necessità di utilizzare l'ascensore, come le persone anziane o disabili.

Inoltre, bisognerebbe essere consapevoli del proprio comportamento all'interno dell'ascensore. È importante mantenere il livello del rumore al minimo e rispettare la privacy degli altri passeggeri. Evitare conversazioni ad alta voce, suonerie di telefoni cellulari fastidiose o suoni musicali eccessivamente alti è la base. Inoltre, l'ascensore dovrebbe essere utilizzato in modo sicuro. Non dovrebbe mai essere sovraccaricato oltre la sua capacità dichiarata, poiché questo può comportare rischi di sicurezza per tutti gli utenti. Essenziale anche non bloccare le porte o ostacolare il corretto funzionamento dell'apparecchio.

La pulizia è un altro aspetto importante. Lasciare rifiuti o sporco all'interno dell'ascensore è inaccettabile. Esso, infatti, è spesso utilizzato da molte persone diverse ogni giorno. Rispettare le norme di igiene personale è fondamentale per garantire che il posto rimanga un ambiente piacevole per tutti. Evitare odori sgradevoli o situazioni poco igieniche è un atto di rispetto essenziale... Eppure non tutti la pensano in questo modo. Ad esempio, a Roma, in un palazzo, è accaduto qualcosa di increscioso.

Roma, si diverte a emettere peti in ascensore e il condominio scrive un cartello: è tutto inutile perché la sua risposta è geniale

In sintesi, il rispetto nell'uso dell'ascensore è essenziale per garantire un ambiente confortevole, sicuro e piacevole per tutti gli utenti, anche e soprattutto se si vive a Roma, dove la densità di popolazione è particolarmente alta e i condomini sono spesso affollati. In uno di essi, di recente, è apparso un cartello (esilarante per chi lo legge) contro coloro che soffrono di meteorismo in ascensore. La segnalazione su Instagram è di @i_l_i_e_m_a_n.

Ecco cosa recita: "Costretti dalle lamentele di gran parte dei condomini dobbiamo ricordare che i luoghi adatti per manifestare i propri gas corporali sono il bagno o all'aria aperta, non certamente l'ascensore del palazzo. Per una convivenza pacifica e libera da fastidi olfattivi e psicologici, vi preghiamo di rispettare i diritti degli altri. Firmato: l'amministratore". Infastidito dal messaggio, tuttavia, colui che è responsabile della puzza in ascensore, ha lasciato un biglietto comico sotto il cartello precedente. Su foglio bianco, a pennarello, ha stenografato: "Non mi prenderete mai. Firmato: lo scorreggione".

