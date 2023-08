Accendino, hai mai visto (davvero) come si genera la fiamma? Le immagini sono impressionanti

Anche un oggetto semplice come un accendino può diventare affascinante con gli strumenti giusti. Su TikTok sono diventate virali le immagini ad altissima risoluzione di un accendino che genera la fiamma.

Da ormai dieci anni, 9 italiani su 10 che hanno meno di sessant'anni possiedono e usano quotidianamente uno smartphone. Molte app sono diventate essenziali nella vita quotidiana, per comunicare, informarsi e trascorrere il tempo libero. La richiesta di intrattenimento è aumentata a dismisura nell'epoca delle persone sempre connesse e sul web abbondano contenuti spazzatura ma al contempo anche video interessanti. Chi oggi cerca di entrare nel mondo dei creatori digitali, per guadagnare, deve proporre idee nuove e originali, impresa tutt'altro che semplice.

Su TikTok è nato un canale alla cui base c'è un'idea semplice: mostrare alcune azioni semplici in estremo dettaglio. Come si realizzano filmati simili? Tramite obiettivi fotografici 'Macro'. Questi garantiscono che la scala di riproduzione sia la più grande possibile. A occhio nudo non lo vediamo, ma se diamo un colpo deciso con una forchetta su un tavolo di legno, sulla superficie si creerà un piccolo buco. Grazie agli obiettivi Macro, si possono registrare filmati che mostrano con grande precisione le 'conseguenze' di alcuni gesti. Un esempio? Molti sanno che per generare una fiamma, l'accendino ha bisogno di una scintilla e di piccole quantità di gas rilasciate nell'aria.

L'accendino in Macro definizione

Su TikTok, uno dei canali in maggiore crescita nel 2023 si chiama "Object 2.0". Il suo scopo è mostrare, tramite obiettivi Macro, come 'funzionano' le cose. Ci sono decine di video e ognuno è affascinante a modo suo. Quello più visto in assoluto ha raccolto ben 88 milioni di visualizzazioni in poche settimane. Oltre alla generazione di una fiamma tramite accendino, si vedono anche altre azioni, come il coltello che affina del materiale, un pastello bianco che disegna su un foglio nero, un chicco d'uva che viene tolto dal grappolo e altro:

"Questo è il vero ASMR", commenta un utente italiano. Si tratta di video che, oltre a catturare l'attenzione dello spettatore, donano anche una certa soddisfazione visiva e acustica. Già, perché oltre alle immagini che sono oggettivamente belle da vedere, anche l'audio fa la sua parte. Non è un caso che anche in televisione si inizino a vedere le prime pubblicità in ASMR, ovvero che puntano molto su un suono in altissima definizione e, in generale, soddisfacente per l'orecchio umano. Chi l'avrebbe mai detto che guardare un accendino che genera una fiamma diventasse così speciale?

