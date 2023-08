Cliente trova un addebito di 15£ e un'offesa sullo scontrino: la spiegazione è comica

Il cliente ha sempre ragione? Sicuramente ce l'ha se si lamenta di esser stato insultato senza motivo e si ritrova un'offesa grave e gratuita sullo scontrino. Una persona che è andata a mangiare al ristorante, analizzando la ricevuta, ha notato una frase cattiva ne suoi confronti e un addebito di 15£.

L'estate 2023 in Italia è stata la stagone degli eventi climatici estremi, del caldo asfissiante, degli scontrini pazzi e del granchio blu. Tra luglio e agosto sui social c'è stata una pioggia di foto di scontrini, che testimoniavano addebiti discutibili. Qualcuno ha fatto pagare 2€ per il taglio di un toast, qualcun altro la stessa cifra per un piattino extra a una cliente a pranzo con sua figlia. E poi ancora: qualche tiktoker in cerca di attenzione ha scoperto che Porto Cervo è cara e un autoproclamato 'viaggiatore' non sapeva quanto fosse caro bere un caffè a piazza San Marco a Venezia.

Il libro degli scontrini si è arricchito con un nuovo capitolo, non ambientato in Italia. Un utente britannico, infatti, ha postato su Reddit una ricevuta che non è clamorosa per via del prezzo finale pagato, ma per un addebito ricevuto e soprattutto per la dicitura aggiunta dal cassiere (o chi per lui). Sullo scontrino, c'erano diverse voci normalissime per un ristorante, come un piatto di pollo fritto e un gelato, ma come ultima indicazione c'era un 15£ (ci troviamo nel Regno Unito) per "Sei uno stro**o". Proprio così. Cosa sarà mai successo?

Lo scontrino con offesa

La prima ipotesi che si può formulare in una situazione simile è che il cliente sia stato maleducato e il cameriere l'abbia punito aggiungendo 15 sterline (quasi 20 euro) a sfregio. Tuttavia, non c'entravano nulla né il cameriere né il ristorante in questione. La 'colpa' era del cliente. In che senso? "Sono andato al ristorante con mia moglie per il suo compleanno ed entrambi abbiamo ordinato dei cocktail. Mi ero totalmente dimenticato che uno dei drink che preparano in quel posto si chiama: "You're an a**hole, Mr Burton". La prima frase, in italiano, è traducibile proprio come "Sei uno stro**o", mentre la seconda parte mancava per motivi di spazio.

Insomma, la spiegazione era semplice: l'alcool gli aveva fatto dimenticare il nome (molto originale) del cocktail che aveva ordinato. Per fortuna se ne è ricordato prima di andare a lamentarsi, azione che col senno di poi sarebbe risultata molto imbarazzante. Nei commenti, come prevedibile, si è scatenata la fantasia degli utenti di Reddit: "Magari si potessero aggiungere degli extra ai clienti stro**i, faremmo un sacco di soldi", ha scritto qualcuno che evidentemente lavora come cameriere. Altri si sono chiesti come abbiano ragionato i gestori del ristorante. "Mi chiedo cosa avesse in mente chi ha programmato la cassa. Bastava mettere "You're an" o "Mr Burton", invece hanno voluto mettere solo quella frase lì".

