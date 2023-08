Milano, spunta un graffito che descrive la situazione al rientro dalle ferie: "Parla di me"

Il rientro dalle ferie è traumatico quasi per tutti. A Milano, in Viale Regina Margherita, è comparso un graffito che descrive la situazione di molti italiani. E, soprattutto, lo fa con sole tre semplici parole.

Un'altra settimana è iniziata ed è quella in cui l'Italia farà i conti con il rientro dalle vacanze. Ormai un'altissima percentuale di dipendenti pubblici e privati ha usufruito delle ferie estive. Quasi tutti i negozi rimasti chiusi nei primi venti giorni del mese hanno riaperto. Settembre è alle porte e il 21 del prossimo mese avrà luogo il solstizio d'autunno. Agosto si chiuderà con un'ondata di maltempo breve ma intensa: dopo i temporali delle ultime 24 ore, a partire da mercoledì pomeriggio sul Nord Italia tornerà il sereno e da giovedì anche al Centro al Sud il tempo migliorerà.

È stata un'estate complessa da vari punti di vista. Agosto, ad esempio, non ha fatto registrare i 'soliti' pienoni in molte località turistiche famose. I prezzi elevati per alloggi, lidi balneari e ristoranti hanno convinto molti italiani a trascorrere all'estero le proprie vacanze. Oltre che di caro vita, si è parlato molto di cambiamenti climatici. Nella seconda metà di luglio, mentre il Sud faceva i conti con temperature massime mai registrate prima, al Nord avvenivano vere e proprie tempeste estive. I danni registrati a Milano e in Lombardia sono enormi: auto danneggiate dalla grandine, tetti di case scoperchiati dal vento, ma anche alberi letteralmente sradicati dagli elementi della natura.

Milano, in centro spunta il graffito che descrive la situazione di molti italiani

Da ormai 18 mesi, c'è uno spettro che si aggira per l'Europa (cit.): l'inflazione. Il prezzo dei beni alimentari, della benzina, dell'elettricità e del gas è aumentato a dismisura rispetto al 2021. Se andare in vacanza è una sorta di lusso, è altrettanto vero che una popolazione italiana sempre più stressata ha bisogno di staccare per qualche giorno. Quando siamo in ferie, spesso, non controlliamo le spese che facciamo. Al rientro, ci accorgiamo che sul conto corrente la situazione è peggiore di quella che prospettavamo.

"Descrive la mia situazione attuale", ha commentato un utente. Al di là delle battute, è un dato di fatto che molti italiani, non solo a Milano, siano poveri. In 15 anni, infatti, gli italiani in "stato di povertà assoluta" sono passati dal 3 al 9,4%. Lo ha messo nero su bianco il rapporto della Caritas, presentato al pubblico lo scorso 27 giugno. Basta pensare che dal 2021 al 2023, il numero di assistiti dalla Caritas è aumentato del 12,5%. Una delle cause principali di tale aumento è l'inflazione galoppante: stando ai dati economici, l'ultima volta che in Italia si erano toccati livelli simili, correva l'anno 1985.

