Calabria, va al bar e mostra lo scontrino: "È uno scandalo! Ecco quanto ho speso per due caffè a colazione"

Trebisacce è una pittoresca cittadina situata sulla costa occidentale della Calabria, in Italia. Questa località affacciata sul Mar Ionio è famosa per le sue belle spiagge, il clima mediterraneo e una ricca tradizione culinaria che riflette l'essenza della cucina calabrese. Tra le principali attrazioni qui, le sue spiagge sono sicuramente le più amate in quanto ampie e sabbiose, pertanto perfette per rilassarsi al sole o fare una nuotata rinfrescante nelle acque cristalline del Mar Ionio. È un luogo ideale per le famiglie, i gruppi di amici e gli amanti del mare.

Un'altra attrazione notevole è il Castello di Trebisacce, un'imponente struttura medievale situata su una collina con vista panoramica sulla città e sul mare. Questa fortezza ha una storia affascinante ed è un luogo interessante da visitare per scoprire la storia locale. La Chiesa di Santa Maria dell'Arco è un altro punto di riferimento storico. Tale chiesa presenta un'imponente facciata barocca e un interno decorato con opere d'arte religiose. È un luogo di culto importante per la comunità locale e offre anche una vista panoramica sulla città. Passando alla cucina tipica del posto, questa zona è famosa per una varietà di piatti deliziosi.

Uno dei piatti più iconici è la pasta con la 'nduja, un tipo di salame spalmabile piccante a base di peperoncino. Un altro cibo popolare è il pesce fresco del Mar Ionio, preparato in diversi modi, tra cui alla griglia o in guazzetto con pomodoro e aromi locali. Non si possono dimenticare poi i formaggi calabresi, tra cui il famoso pecorino. Essi hanno un sapore ricco e robusto e spesso vengono accompagnati da marmellate o miele locali per un contrasto di sapori deliziosi. Per quanto riguarda i dolci, il tartufo, un dessert a base di cioccolato e nocciole è una vera delizia per i golosi. Inoltre, durante l'estate, Trebisacce ospita numerose sagre e feste tradizionali in cui è possibile gustare le specialità locali e immergersi nella cultura culinaria calabrese. Al mattino, però, anche in Calabria non rinunciano al caffè...

Calabria, si reca in un bar a fare colazione e fotografa lo scontrino: la spesa per due caffè è sorprendente

In sintesi, Trebisacce è una destinazione affascinante per chi cerca una combinazione di belle spiagge, storia e cucina tradizionale calabrese. Inoltre, la qualità dell'acqua di mare è eccezionale, essendo bandiera blu. Ma quanto costa fare colazione qui? Lo scandalo è che la spesa per due caffè è davvero bassissima! Su Instagram @f_laregina_ ha pubblicato la foto di uno scontrino di un bar al quale si è recata per il primo pasto della giornata.

Ebbene, lo scontrino segna 2 euro per 2 caffè. Un prezzo davvero stracciato, considerando gli aumenti degli ultimi periodi. Così, l'utente del noto social del gruppo Meta ha scritto a corredo della foto: "È uno scandalo! Due caffè, due euro, in una località di mare da bandiera blu. Questi che fanno prezzi normali non mi consentono di pubblicare uno scontrino indignato. E i due bicchieri d'acqua erano inclusi, maledetti". Naturalmente il tono è ironico: fa sempre piacere sapere che non tutti i bar fanno pagare ogni minimo servizio offerto.

