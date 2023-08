Aeroporto di Fiumicino, TikToker mostra lo scontrino: "Quanto ho pagato per tre bevande, un panino e una ciambella"

Un TikToker all'aeroporto di Fiumicino mangia e beve, poi mostra lo scontrino: ecco quanto ha speso in totale per tre bibite, un panino e una ciambella

È una realtà ben nota che mangiare e bere in aeroporto, specialmente negli aeroporti principali come Fiumicino a Roma, può risultare costoso. Questo fenomeno è comune in molte località in tutto il mondo e può essere attribuito a diverse ragioni. Innanzitutto, gli aeroporti sono spesso progettati per massimizzare i profitti dai servizi di ristorazione e dai negozi al dettaglio. Questo significa che i prezzi dei cibi e delle bevande possono essere notevolmente maggiorati rispetto ai costi fuori dal posto. I viaggiatori spesso si trovano in una situazione in cui non hanno molte alternative, dal momento che gli aeroporti si trovano generalmente in luoghi isolati senza accesso a ristoranti o supermercati nelle vicinanze.

Inoltre, la convenienza gioca un ruolo importante nei prezzi elevati. I ristoranti e i bar dell'aeroporto offrono comodità ai viaggiatori che possono gustare un pasto o uno spuntino prima della partenza o durante una lunga sosta. Questa tranquillità ha un costo, e molti viaggiatori sono disposti a pagare di più per non doversi allontanare troppo dall'area delle partenze. Un altro fattore da considerare è che gli aeroporti devono affrontare costi operativi elevati, tra cui affitto per gli spazi, salari del personale e requisiti di sicurezza. Queste spese possono influenzare i prezzi dei cibi e delle bevande.

Tuttavia, ci sono alcune strategie che i viaggiatori possono adottare per cercare di risparmiare denaro mentre mangiano in aeroporto. Una delle opzioni è cercare ristoranti o chioschi di fast food più economici all'interno dell'aeroporto, piuttosto che optare per i ristoranti di lusso. Inoltre, esistono anche aree di ristorazione self-service in cui è possibile acquistare pasti preconfezionati o spuntini a prezzi più accessibili. Portare con sé cibo e bevande acquistati al di fuori dell'aeroporto è un'altra strategia per risparmiare. In generale, è importante essere consapevoli dei costi associati al cibo e alle bevande in aeroporto e pianificare di conseguenza. Ma quanto si spende effettivamente a Fiumicino per un panino, qualche bevanda e un dessert? Scopriamolo subito.

Aeroporto di Fiumicino, ecco quanto ha speso un TikToker mangiando lì: l'immagine dello scontrino

Il TikToker e YouTuber Giulio Anelli ha pubblicato qualche ora fa un video su TikTok all'interno del quale racconta qual è stata la propria spesa all'aeroporto di Fiumicino per una Coca-Cola, un cappuccino, dell'acqua, una ciambella e un panino. In didascalia si domanda se la spesa sia stata o meno eccessiva considerando il fatto che, al giorno d'oggi, c'è una vera e propria 'febbre da scontrino'.

@giulioanelli SCONTRINO AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO - TROPPO ALTO O BASSO SECONDO VOI? scontrino scontrinochallenge prezzialti fiumicinoairport prezzoshock prezzopazzo ♬ suono originale - Giulio Anelli - Giulio Anelli

"Aeroporto di Fiumicino: 3,80 euro per una Coca-Cola, cappuccino 2,10, ciambella 2,70, acqua da 75 cl 2,40 e un bel panino a 8,10 euro. Totale di 19,10 euro", racconta il TikToker mostrando lo scontrino. Considerando che con questi soldi potrebbe aver fatto due pasti completi (sembrerebbero a tutti gli effetti una colazione e un pranzo), la spesa non pare essere eccessiva. E voi? Cosa ne pensate?

