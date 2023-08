"Mi sono rivolta a un chirurgo inesperto per dei filler al viso: ora sembro un cartone animato"

Cosa succede quando ci si rivolge a un chirurgo inesperto per dei ritocchini? Probabilmente nulla di buono. Una donna l'ha presa (in un certo senso) a ridere, dichiarando sui social che dopo dei filler al viso andati male, assomiglia "a un personaggio dei cartoni animati".

Molte donne (e alcuni uomini) non sono soddisfatte del proprio aspetto esteriore. In un'epoca in cui l'apparenza è l'unica cosa che conta, chi ha studiato per diventare chirurgo ed è capace nella sua professione, è diventato ricco. Il numero di interventi chirurgici aumenta di anno in anno. È altrettanto vero che non tutte le persone che vorrebbero un ritocchino possono permetterselo. Un'alternativa c'è: rivolgersi a un chirurgo senza esperienza, che ha tariffe enormemente più basse rispetto a un professionista affermato. Prendendosi, inevitabilmente, qualche rischio.

Annie Brown, residente a Chicago negli Stati Uniti, è tra coloro che hanno puntato al risparmio per qualche filler al viso. La donna non era soddisfatta del proprio viso, giudicato "troppo rotondo". Per questo, ha pensato di sottoporsi ad alcuni filler alle guance, in modo da bilanciare le rotondità del suo viso. Questo piccolo intervento, svolto da un chirurgo senza esperienza, non ha avuto l'esito sperato. La donna, sul suo profilo TikTok, ha mostrato le conseguenze sul suo viso ed è riuscita a fare ironia: "Sembro un personaggio dei cartoni animati", ha dichiarato.

Il chirurgo inesperto 'inguaia' il viso della donna

Il video su TikTok ha già raggiunto 2 milioni di visualizzazioni. Nei primi secondi, la donna mostra il suo viso prima dell'intervento, affermando che un filler al mento l'avrebbe reso più omogeneo. Subito dopo, compare una foto del suo viso dopo i filler realizzati da un chirurgo inesperto: la faccia ha preso una forma oggettivamente bizzarra, con il mento particolarmente largo e 'appuntito'. In didascalia, la donna ha scritto: "Sembro il personaggio di un cartone animato. Non ci credo neanche io che sto condividendo queste cose pubblicamente. Non sono uscita di casa per quattro giorno, ho pianto nel vero senso della parola per ore e ore".

Qualche giorno fa, la donna ha condiviso un altro video. "Quello che vedete è successo nell'aprile del 2022. Oggi, ad agosto 2023, sono diversa. Quelle forme strane sono andate via, il filler è sparito. Solitamente durano dai 12 ai 18 mesi". Nel video, ha anche detto di "non voler dire" il nome del chirurgo inesperto a cui si è rivolta, ma ha anche ammesso che in passato lo stesso le aveva praticato dei filler alle labbra, che non avevano portato problemi di nessun tipo. Nei commenti al video con 2 milioni di views, molti hanno scritto che la donna "non aveva bisogno" di interventi al viso, perché bella così com'è. Ognuno è libero di sottoporsi agli interventi di chirurgia estetica che desidera, ma dovrebbe sempre fare attenzione al chirurgo a cui si rivolge. Spesso a svolgere questa professione sono anche persone che hanno seguito un breve corso o - peggio ancora - ottenuto un diploma e un'autorizzazione pagando, fiutando affari.

LEGGI ANCHE: "Da 20enne a 60enne in pochi minuti", la tintura non convince: commenti al vetriolo contro il parrucchiere (e la cliente)