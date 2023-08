Scienziato analizza l'acqua del rubinetto al microscopio: "Guardate cosa c'è dentro"

Ognuno di noi utilizza l'acqua del rubinetto ogni giorno, per diversi scopi. Ma cosa c'è dentro? Uno scienziato l'ha analizzata al microscopio e i più suscettibili potrebbero non gradire la vista.

Salvo rare eccezioni, ognuno di noi alla fine del mese ha delle bollette da pagare. Tra queste, c'è quella dell'acqua, un bene primario di cui hanno bisogno letteralmente tutti. Quali sono i pro e i contro dell'acqua del rubinetto? Se parliamo di consumarla, in primis c'è il costo: generalmente è molto più economica rispetto a quella in bottiglia. In alcuni stati del mondo, è perfino gratis. Altrettanto indubbio che sia più sostenibile: eliminando le bottiglie di plastica usa e getta dalla propria vita, si contribuisce a creare meno rifiuti.

In Italia, sulla carta, l'acqua del rubinetto è sottoposta a rigorose normative sanitarie. Ci sono persone pagate per svolgere regolarmente test utili a garantire che sia sicura da bere. L'esperienza ci ha insegnato che talvolta i controllori non hanno controllato, ma in 9 casi su 10 l'acqua che esce dal rubinetto non provoca malattie ed è sicura. L'Italia, da questo punto di vista, può essere tranquilla, ma in molti stati del mondo la situazione è diversa. Specialmente nelle nazioni povere, l'acqua del rubinetto in alcune abitazioni non è sicura e molte persone utilizzano dei filtri speciali per evitare di introdurre nel proprio corpo sostanze dannose.

Acqua del rubinetto al microscopio: l'analisi dello scienziato

Nonostante le normative, il rischio che all'improvviso dei batteri, dei metalli pesanti o delle sostanze chimiche entrino nell'acqua, è sempre da considerare. Inoltre, in molte città, per la disinfezione vengono usati cloro o altri additivi, che modificano il sapore del liquido. Uno scienziato francese molto seguito su TikTok ha analizzato al microscopio alcuni ml di acqua del rubinetto. Usando un coton-fioc, ha messo un po' d'acqua su un dischetto Petri, per poi passarla sotto la lente del microscopio. Ecco il risultato:

La presenza di germi e batteri è indiscutibile. Definire da un video del genere se siano dannosi per il nostro organismo, tuttavia, è impossibile. Qualcuno fa notare che lo scienziato abbia toccato il rubinetto con il coton-fioc e forse ciò ha contribuito alla comparsa di quelle spore che per i più suscettibili non sono propriamente rassicuranti. Nei commenti, più di una persona scrive che praticamente qualsiasi cibo o bevanda, se osservati al microscopio, possono impressionare per la presenza di forme di vita varie. Non a caso, decine di persone, in diverse lingue, scrivono di bere acqua del rubinetto da anni e di non aver sviluppato alcun problema di salute. Nei paesi avanzati, solitamente, questa viene sottoposta a rigidi controlli e in caso di problemi, la cittadinanza viene avvisata subito.

