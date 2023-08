Civitavecchia, trova escrementi di cani davanti casa e lascia una scritta malvagia in rima contro gli incivili: "Sotto questo balcone..."

Civitavecchia, i padroni dei cani maleducati si trovano davanti a una scritta cattivissima (e in rima): ecco cosa recita

Civitavecchia, situata lungo la costa tirrenica dell'Italia centrale, è una città portuale ricca di storia e cultura. È spesso conosciuta come il principale punto di accesso a Roma per i passeggeri delle crociere, ma offre anche alcune attrazioni interessanti per chi decide di esplorare la città stessa. Uno dei punti focali è il porto, uno dei più grandi e trafficati d'Europa. Anche se potrebbe non sembrare una "attrazione" tradizionale, esso è un luogo affascinante da esplorare, con un'atmosfera vivace, ristoranti di pesce fresco e un lungomare panoramico perfetto per una passeggiata serale.

Il Forte Michelangelo è una delle principali bellezze storiche di Civitavecchia. Questa imponente fortezza del XVI secolo, situata proprio sul mare, è un esempio impressionante di architettura militare dell'epoca. Oggi ospita un museo navale e offre una vista panoramica sulla città. La Cattedrale di San Francesco è un'altra tappa interessante per gli amanti della storia. Questa chiesa, costruita nel XVII secolo, presenta una facciata barocca elaborata e interni riccamente decorati. Inoltre, e è dedicata a San Francesco d'Assisi. Il Museo Nazionale Archeologico di Civitavecchia è un tesoro per gli appassionati di archeologia. Qui sono esposti reperti che narrano la storia dell'antica città di Centumcellae, l'antico nome di Civitavecchia. Tra i pezzi esposti ci sono sculture, mosaici, monete e altro ancora.

Civitavecchia è anche famosa per le sue spiagge di sabbia dorata come la Spiaggia di Sant'Agostino e la Spiaggia delle Terme Taurine che offrono l'opportunità di rilassarsi al sole e fare il bagno nelle acque del Mar Tirreno. Per coloro che desiderano esplorare ulteriormente la regione circostante, Civitavecchia è un punto di partenza ideale per escursioni verso altre destinazioni affascinanti come Tarquinia, famosa per le sue tombe etrusche, o il Lago di Bracciano, una splendida zona lacustre situata a breve distanza dalla città. Eppure, rimanendo in zona, si possono cogliere dettagli particolari, come scritte insolite in strada...

Civitavecchia, la scritta sul balcone è perfetta per i maleducati che non raccolgono i bisogni del cane: ecco cosa recita

In sintesi, Civitavecchia è più di una semplice porta d'ingresso a Roma; offre una sua propria gamma di attrazioni storiche, culturali e naturali che meritano di essere esplorate. È una città che mostra un assaggio della storia dell'Italia, con le sue mura antiche e la fortezza sul mare, ma è anche una destinazione perfetta per rilassarsi sulle sue spiagge o per intraprendere escursioni alla scoperta delle bellezze circostanti. E poi sui muri ci sono scritte particolari contro coloro i quali, maleducatamente, non raccolgono gli escrementi dei propri amici a quattro zampe.

Poco fa, a tal proposito, la pagina Instagram @insegnedime**a ha pubblicato un post con una scritta su un balcone che recita: "La me**a dei cani sotto questo balcone, se la deve magnà er bastardo del padrone". La cattiveria in queste parole è inaudita, ma è giusto anche che chi ha animali pulisca le strade e non faccia espellere i loro bisogni sempre nello stesso luogo senza raccoglierli, creando inquinamento ambientale.

