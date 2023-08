Ostuni, davanti a una casa spunta un cartello cattivissimo: "A te che abbandoni i rifiuti, l'augurio di..."

A Ostuni è spuntato un cartello esilarante, ma cattivissimo rivolto a coloro i quali decidono di abbandonare i rifiuti in strada o davanti alle proprietà altrui: ecco cosa recita

Ostuni, una delle gemme della Puglia, è una città incantevole situata sulla costa adriatica, nota anche come la "Città Bianca" per l'aspetto delle sue case tradizionali. Questo luogo medievale è un mix affascinante di storia, cultura e bellezze architettoniche che affascinano i visitatori di tutto il mondo. Il cuore del paese è senza dubbio il suo centro storico, un labirinto di vicoli stretti e strade lastricate che si snodano tra le case bianche. Passeggiando per queste vie, ci si sente catapultati indietro nel tempo. I vicoli sono costellati di negozi di artigianato locale, caffetterie accoglienti e ristoranti tradizionali dove è possibile gustare piatti pugliesi autentici.

La Cattedrale di Ostuni, una maestosa chiesa risalente al XIII secolo, domina il centro storico. Questo capolavoro dell'architettura gotica è uno dei principali punti di riferimento della città ed è imperdibile per gli amanti dell'arte e dell'architettura. Le mura della città vecchia offrono anche una vista spettacolare sulla campagna circostante, con uliveti lussureggianti e il mare all'orizzonte. Camminare lungo le mura è un'esperienza unica, soprattutto al tramonto quando il sole tinge di rosa e oro le facciate bianche delle case. Oltre agli aspetti storici e culturali, Ostuni offre anche una varietà di esperienze culinarie indimenticabili.

La cucina pugliese è rinomata per la sua semplicità e autenticità. Si possono gustare piatti tradizionali come le orecchiette con le cime di rapa, il pesce fresco del Mediterraneo e l'olio d'oliva extravergine prodotto localmente. Non ci si deve poi dimenticare di assaggiare il vino della regione, come il Primitivo di Manduria o il Negroamaro. Impossibile anche non fare un bagno nelle acque cristalline o fare una passeggiata nelle spiagge di sabbia dorata come Rosa Marina, Torre Pozzella e Pilone che rendono Ostuni ideale per una giornata al mare. Eppure, la bellezza del paesaggio di questa città potrebbe essere compromessa...

Ostuni, spunta un cartello contro i maleducati che lasciano in giro i rifiuti: ecco cosa recita

In conclusione, Ostuni è una destinazione affascinante che offre una combinazione unica di storia, cultura, architettura e cibo delizioso. Questa città bianca sulla collina è una tappa obbligata per chiunque desideri esplorare la bellezza della Puglia e immergersi nella sua autentica tradizione e ospitalità. Le case sono la principale attrazione del posto ed è anche per questo che devono mantenere un bell'aspetto. Tuttavia, le persone incivili potrebbero creare qualche danno in questo senso, lasciando rifiuti in strada davanti alle proprietà private.

Proprio contro i maleducati si scaglia un cartello segnalato dalla pagina Instagram @welcome.to.favelas_puglia_4. Le parole sono eccessive, anche se la spazzatura mai e poi mai andrebbe lasciata in strada: "A te che abbandoni i rifiuti, l'augurio di una morte dolorosa, lenta, in solitudine. Butta il sangue". I toni sono un tantino accesi, ma forse la rabbia di chi ha scritto tali frasi è tanta. Non credete?

