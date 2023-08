Camion, in autostrada spunta uno dei più originali di sempre: "Mi chiamano il Capitano"

In Italia esistono decine di migliaia di appassionati di camion. Quasi tutti personalizzano il proprio mezzo pesante, in modo da renderlo riconoscibile ovunque. Tra loro, c'è chi si autodefinisce 'Capitano' e cita un famosissimo producer italiano.

Si dice che in futuro le nostre autostrade saranno piene di automobili e camion che si guidano da soli. In alcune parti del mondo esistono già le auto 'self driving' (a pilota automatico), mentre per i camion i primi esperimenti non sono stati di grande successo. Nel breve termine, dunque, non c'è il rischio che la categoria dei camionisti sparisca. È altrettanto vero che sempre meno persone vogliono svolgere questo mestiere: molte aziende, pur offrendo salari competitivi, non trovano candidati.

Una cosa è certa: chi svolge questo mestiere lo fa perché ne è realmente appassionato. La remunerazione potrà anche essere buona, ma è una vita piena di sacrifici, piuttosto monotona e sedentaria. Chi guida i camion viaggia spesso di notte, rimane seduto a lungo e spesso non riesce a seguire una dieta sana. Molti conducenti mangiano in giro per gli Autogrill e per i ristoranti, concedendosi spesso cibo non propriamente salutare. Ad ogni modo, si tratta di figure professionali importantissime per l'economia italiana, visto che trasportano beni di ogni tipo, che ognuno di noi consuma.

Il camion del 'Capitano' e l'omaggio a Gigi D'Agostino

Come sa bene chi ha girato per l'Italia, i camionisti sono accomunati dalla voglia di sfoggiare il mezzo più bello. Quasi tutti, sul cruscotto, hanno un pannello illuminato con i LED, che creano scritte di vario tipo. Molto spesso si tratta di nomi di persona, soprannomi o di frasi brevi. Talvolta, ai lati, ci sono simboli popolari, come quadrifogli, corni portafortuna, cavalli o bandiere italiane. Sul resto del mezzo pesante, è comunissimo trovare frasi motivazionali sull'invidia degli altri oppure riferimenti alla presunta bellezza del proprietario del camion.

Probabilmente il proprietario del camion è soprannominato 'il Capitano' e al contempo è un fan di Gigi D'Agostino, per cui ha inserito entrambi i riferimenti sul retro del mezzo. Se il suo intento era quello di risultare originale, ci è sicuramente riuscito. Gigidag ha fatto preoccupare enormemente i suoi fan di recente. Il dj e producer, infatti, a inizio 2022 annunciò che il tumore di cui soffriva era peggiorato, postando su Instagram una foto mentre era appoggiato a un deambulatore e parlando di "dolore atroce". L'ultimo post sui social risale al novembre 2022, quando il dj pubblicò una foto sulla riva di un lago, mostrando metà volto, che tuttavia era sorridente. Segno che qualche buona notizia era arrivata. Da allora, non ha più aggiornato i fan circa la sua malattia.

