Uomo permette a sua moglie di andare a letto con altri: "Perché lo facciamo"

La monogamia sta lentamente passando di moda? Un marito si dice "contento" che sua moglie voglia fare nuove conoscenze. Per questo, la sta aiutando a trovare nuovi contatti su app di incontri.

Negli ultimi dieci anni, è aumentato l'interesse attorno al mondo della poligamia e delle relazioni aperte. I due termini, tuttavia, non vanno confusi. La poligamia è 'solo' una relazione che coinvolge più di due persone che si amano; nelle relazioni aperte si può andare a letto con chiunque, cosa non prevista da gran parte delle relazioni poliamorose. Nelle ultime ore, una coppia inglese sta facendo molto parlare di sé per via della decisione da parte del marito di assecondare il desiderio di sua moglie di fare nuove conoscenze.

Lei è piuttosto famosa tra gli amanti dell'arte solitaria: si chiama Alexandra Le Tissier ed è molto attiva sui siti vietati ai minori. Suo marito si chiama Mitch ed è una persona comune. I due stanno insieme da circa dieci anni e qualche tempo fa si sono anche sposati. Pochi giorni fa, Alex ha ammesso che la monogamia stava diventata "noiosa" e per questo ha espresso il desiderio di conoscere nuovi uomini. Mitch ha reagito con tutta la calma del mondo, dicendosi anzi "contento" che sua moglie stesse cercando nuovi stimoli (è proprio il caso di dirlo).

La moglie che cerca nuove avventure

La donna ha anche precisato di essere "ancora molto innamorata" di Mitch e anche di ritenersi "la moglie più fortunata del mondo" dopo che il marito ha acconsentito alla sua richiesta. "Mitch ha un'apertura mentale che in pochi vantano. Non mi giudica, gli va bene che cerchi nuove avventure". Già, perché la prima e unica regola è questa: solo incontri di una notte, nessuna relazione seria. "La cosa più buffa è che gli ho detto che lui avrebbe potuto fare lo stesso, ma mi ha risposto di non essere interessato".

La donna ha anche raccontato un episodio privato: "Per sbaglio ho rifiutato un barista che dalle foto sembrava bellissimo. Non metto 'Mi piace' quasi a nessuno, sono molto selettiva. Guardo i capelli e l'età prima di tutto. Qualcuno mi ha riconosciuta grazie al mio lavoro ed ha pagato il super like pur di catturare la mia attenzione. Mitch qualche volta ha scelto per me. Lo sa che mi piacciono i secchioni come lui". Quando le viene chiesto il motivo di questa scelta, l'attrice risponde: "La mia vita sentimentale sarà molto più divertente. Ci saranno altre persone coinvolte. Quest'esperienza ha rafforzato il nostro legame: ho capito, ancora una volta, che mi ama veramente e che vuole la mia libertà". Chi siamo noi per giudicare una coppia non monogama ma (all'apparenza) felice?

LEGGI ANCHE: Donna impone al marito di pagare le spese di pulizia della casa: la quota mensile è salatissima